«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?

Новости Беларуси. Белорусские санатории заполнены на 80 % и спрос на них растет. Об этом 27 августа заявили в центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент в наших здравницах находятся более 20 тысяч отдыхающих. Из них почти 2 000 – это иностранные гости. О ситуации в целом и в частности Ирина Мартьянова поговорила с директором одного из крупнейших санаториев Беларуси «Ружанский» Владимиром Карпечкиным.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Сообщается, что 80 % – наполняемость белорусских здравниц. У вас тоже так? Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

По нашему учреждению загрузка более 100 %, мы сегодня загружены полностью. «Ружа Хутор» – это традиционно, мы ориентированы на наших белорусских граждан. В общем-то, вся стратегия предприятия нацелена на то, чтобы сделать наш курорт доступным для белорусов. В общем-то, пребывание в нашем санатории сопоставимо с затратами для наших граждан на повседневную жизнь. А здесь еще люди получают ряд дополнительных услуг, оздоровление, лечение. Сегодня мы поняли актуальность именно программы «Антистресс» Ирина Мартьянова:

Какие новые программы вы готовы предложить? Я так понимаю, сентябрь-октябрь – это что-то наподобие нового сезона?

Владимир Карпечкин:

Ну, во-первых, да, мы в преддверии осенне-зимнего сезона. У нас традиционно скидки до 40 % таким категориям как инвалиды, ветераны, пенсионеры и категории, к ним приравненные, также у нас скидки для детей. Мы разработали – сегодня мы поняли актуальность именно программы «Антистресс». Внедрили, разработали у себя новую программу, направление. И оно наиболее реализуемо в наших условиях, поскольку мы единственный курорт у нас в республике, который находится территориально в самой юго-западной части нашей страны. Климат практически такой, как... в одном климатическом поясе с городом Одесса, плюс экология – как система Беловежской пущи.

Ирина Мартьянова:

Эта программа – можно о ней подробнее? Процедуры, особенные врачи – может быть, вы под эту программу набрали какой-то персонал? Владимир Карпечкин:

Да, у нас есть, во-первых, врачи-неврологи, во-вторых, врачи общей практики. Сегодня широко используются такие доктора, которые владеют не узкими специальностями, а комплексно работают с нашими пациентами. Потом у нас медицинские программы «Электросон», успокоительные сборы, фитотерапия, галокамеры. Вот буквально сейчас мы, как в дополнение к экологии Беловежской пущи – хвойный бор – мы открыли такую замечательную вещь как янтарная сауна.

Ирина Мартьянова:

А лечебные грязи у вас есть? Наша грязь – она нативная, живая. За счет этого выше ее биологическая активность и выше эффективность лечения при всех заболеваниях. Владимир Карпечкин:

Да. За наличие минеральной воды и уникальной ружанской лечебной грязи нас еще называют «белорусские Карловы Вары». Недалеко, в окрестностях санатория, в деревне Оранчицы добывается лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде. Чем отличается наша ружанская грязь от остальных сапропелей? Тем, что ее можно использовать в нативном живом состоянии. Большинство грязей, применяемых в медицинской и санаторно-курортной практике, проходят термическую обработку, за счет этого падает их эффективность. Наша грязь – она нативная, живая. За счет этого выше ее биологическая активность и выше эффективность лечения при всех заболеваниях.

Ирина Мартьянова:

Владимир Иванович, как переживаете коронавирус? Владимир Карпечкин:

Получили лицензию по реабилитации. Реабилитация в нашем санатории осуществляется по пяти ключевым направлениям – это заболевания опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, гинекология, сердечно-сосудистая система. И главное направление – это бронхолегочная система. Ведь страшен не сам коронавирус, а страшны его последствия. Ирина Мартьянова:

А у вас можно сделать тест? В коронавирусной тематике мы уже себя нашли Владимир Карпечкин:

Да, мы с начала года кардинальным образом перестроили всю логистику производственных процессов, работу учреждения. У нас за все это время ни один отдыхающий не заразился в санатории коронавирусом. То есть у нас входной контроль и больной человек в принципе не может попасть на территорию нашего предприятия. Плюс, у нас идет тестирование. Мы приобрели сразу же оборудование, мы делаем тесты на иммуноглобулин, то есть видим человека. Если он в острой фазе заболевания или перенес – мы это можем уже дифференцировать. Плюс, мы поменяли всю логистику нашей работы: разделили потоки людей и закупили бактерицидные облучатели, циркуляторы, то есть у нас весь воздух практически в санатории сегодня стерилен.