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«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?

28 августа 2020 17:33
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Новости Беларуси. Белорусские санатории заполнены на 80 % и спрос на них растет. Об этом 27 августа заявили в центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в наших здравницах находятся более 20 тысяч отдыхающих. Из них почти 2 000 – это иностранные гости. О ситуации в целом и в частности Ирина Мартьянова поговорила с директором одного из крупнейших санаториев Беларуси «Ружанский» Владимиром Карпечкиным.

«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?-1

Ирина Мартьянова, СТВ:
Сообщается, что 80 % – наполняемость белорусских здравниц. У вас тоже так?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
По нашему учреждению загрузка более 100 %, мы сегодня загружены полностью. «Ружа Хутор» – это традиционно, мы ориентированы на наших белорусских граждан. В общем-то, вся стратегия предприятия нацелена на то, чтобы сделать наш курорт доступным для белорусов. В общем-то, пребывание в нашем санатории сопоставимо с затратами для наших граждан на повседневную жизнь. А здесь еще люди получают ряд дополнительных услуг, оздоровление, лечение.

Сегодня мы поняли актуальность именно программы «Антистресс»

Ирина Мартьянова:
Какие новые программы вы готовы предложить? Я так понимаю, сентябрь-октябрь – это что-то наподобие нового сезона?

«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?-4

Владимир Карпечкин:
Ну, во-первых, да, мы в преддверии осенне-зимнего сезона. У нас традиционно скидки до 40 % таким категориям как инвалиды, ветераны, пенсионеры и категории, к ним приравненные, также у нас скидки для детей. Мы разработали – сегодня мы поняли актуальность именно программы «Антистресс». Внедрили, разработали у себя новую программу, направление. И оно наиболее реализуемо в наших условиях, поскольку мы единственный курорт у нас в республике, который находится территориально в самой юго-западной части нашей страны. Климат практически такой, как... в одном климатическом поясе с городом Одесса, плюс экология – как система Беловежской пущи.

«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?-7

Ирина Мартьянова:
Эта программа – можно о ней подробнее? Процедуры, особенные врачи – может быть, вы под эту программу набрали какой-то персонал?

Владимир Карпечкин:
Да, у нас есть, во-первых, врачи-неврологи, во-вторых, врачи общей практики. Сегодня широко используются такие доктора, которые владеют не узкими специальностями, а комплексно работают с нашими пациентами. Потом у нас медицинские программы «Электросон», успокоительные сборы, фитотерапия, галокамеры. Вот буквально сейчас мы, как в дополнение к экологии Беловежской пущи – хвойный бор – мы открыли такую замечательную вещь как янтарная сауна.

«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?-10

Ирина Мартьянова:
А лечебные грязи у вас есть?

Наша грязь – она нативная, живая. За счет этого выше ее биологическая активность и выше эффективность лечения при всех заболеваниях.

Владимир Карпечкин:
Да. За наличие минеральной воды и уникальной ружанской лечебной грязи нас еще называют «белорусские Карловы Вары». Недалеко, в окрестностях санатория, в деревне Оранчицы добывается лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде. Чем отличается наша ружанская грязь от остальных сапропелей? Тем, что ее можно использовать в нативном живом состоянии. Большинство грязей, применяемых в медицинской и санаторно-курортной практике, проходят термическую обработку, за счет этого падает их эффективность. Наша грязь – она нативная, живая. За счет этого выше ее биологическая активность и выше эффективность лечения при всех заболеваниях.

«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?-13

Ирина Мартьянова:
Владимир Иванович, как переживаете коронавирус?

Владимир Карпечкин:
Получили лицензию по реабилитации. Реабилитация в нашем санатории осуществляется по пяти ключевым направлениям – это заболевания опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, гинекология, сердечно-сосудистая система. И главное направление – это бронхолегочная система. Ведь страшен не сам коронавирус, а страшны его последствия.

Ирина Мартьянова:
А у вас можно сделать тест?

В коронавирусной тематике мы уже себя нашли

Владимир Карпечкин:
Да, мы с начала года кардинальным образом перестроили всю логистику производственных процессов, работу учреждения. У нас за все это время ни один отдыхающий не заразился в санатории коронавирусом. То есть у нас входной контроль и больной человек в принципе не может попасть на территорию нашего предприятия. Плюс, у нас идет тестирование. Мы приобрели сразу же оборудование, мы делаем тесты на иммуноглобулин, то есть видим человека. Если он в острой фазе заболевания или перенес – мы это можем уже дифференцировать. Плюс, мы поменяли всю логистику нашей работы: разделили потоки людей и закупили бактерицидные облучатели, циркуляторы, то есть у нас весь воздух практически в санатории сегодня стерилен.

«Лечебная грязь, не имеющая аналогов вообще нигде». Почему ещё санаторий «Ружанский» называют Белорусскими Карловыми Варами?-16

Кругом антисептики, персонал четко мы тоже проверяем перед выходом на работу. То есть, в принципе, в коронавирусной тематике мы уже себя нашли. Мы с этой проблемой уже не испытываем такого шока, наверное, как испытывали все медики, когда только эта болезнь наступала. Мы сегодня работаем, к нам люди приезжают и из республики, и из-за рубежа на реабилитацию. Мы помогаем восстановиться и обрести утраченное здоровье.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Владимир Карпечкин # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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