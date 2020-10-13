ФПБ: «Главной целью является стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке»
Новости Беларуси. Вот уже третий год Федерация профсоюзов Беларуси мониторит розничные цены в магазинах. Основная часть обращений приходит как раз от неравнодушных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У нас в гостях – начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси Дмитрий Шевчук.
Евгений Поболовец, СТВ:
Федерация профсоюзов уже не первый год проводит мониторинг цен в магазинах. Какова эффективность этой работы и для чего нужно этим заниматься?
Важно, чтобы цены не имели тенденции к росту, а если такая ситуация складывается, то такой рост должен быть обоснован
Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Для нас главной целью данной работы является в первую очередь стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке. Важно, чтобы цены не имели тенденции к росту, а если такая ситуация складывается, то такой рост должен быть обоснован.
Можно привести в пример весну 2020 года, когда был достаточно высокий всплеск роста цен. Эту ситуацию мы детально отслеживали и, как результат нашей совместной работы с государственными органами, было принято Постановление № 30 МАРТ, которое ограничивало рост цен на те или иные категории товаров, в первую очередь социально значимые. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке, и такая тенденция сохраняется и до настоящего времени.
Евгений Поболовец:
Социально значимая группа товаров – по ним какая тенденция прослеживается?
«Есть цепочка от производителя до переработчика, до торговой сети – у каждого субъекта хозяйствования есть свои интересы»
Дмитрий Шевчук:
Если говорить о текущем моменте, то ситуация на рынке достаточно стабильная, тенденций к росту нет. Если говорить по отдельным товарам – это, к примеру, картофель, – то тут надо смотреть все в динамике. Если говорить про гречневую крупу, то она за последний год несколько прибавила в цене, растительное масло. Есть несколько примеров, на которые стоит обратить внимание и изучить ситуацию более детально, при необходимости принимать какие-то меры по государственному регулированию.
Но в целом, если смотреть на эту проблему, ее нельзя анализировать именно в рамках «цена товара на прилавке». Здесь есть цепочка от производителя до переработчика, до торговой сети – у каждого субъекта хозяйствования есть свои интересы, и их необходимо в любом случае соблюсти, потому что если сделать какие-либо поспешные решения, это может привести к негативным результатам в той или иной сфере.
Евгений Поболовец:
Давайте представим ситуацию: вы приходите в торговую сеть, в магазин и говорите: «Мы хотим проверить, насколько объективна цена на ту или иную группу товаров». Как реагируют на это продавцы и торговые сети?
Если мы видим, что есть рост, необходимо раскладывать всю цепочку – что стало причиной роста цен?
Дмитрий Шевчук:
Во-первых, мы в магазины приходим для того, чтобы узнать окончательную цену на товар. Мы это делаем в постоянном режиме. Мы приходим в магазин и, если говорить про наш ежемесячный мониторинг, это 72 цены, которые складываются в потребительскую корзину. Что нам это позволяет сделать? Во-первых, позволяет анализировать ситуацию по каждому из этих товаров в перспективе. С 2017 года у нас есть вся база цен как потребителей, то есть мы приходим в магазин и видим на прилавках, сколько стоит, эти цены. Плюс мы дополнительно анализируем сам ассортимент, то есть наличие этого товара на прилавке: не просто где-то на складе, а потом это оптом куда-то ушло. Нет действительно мы приходим – есть в наличии этот товар, мы это фиксируем. Если его нет на данный момент, на момент посещения магазина, то этот товар в нашем мониторинге не учитывается. Из этого и складывается наш анализ. Если мы видим, что есть рост, то есть в финальной точке есть рост на прилавке, дальше необходимо раскладывать всю цепочку – что стало причиной роста цен? Это может быть и производитель, и оптовая надбавка, и та же торговая сеть.
Евгений Поболовец:
Допустим, вы увидели, что цена на гречку за последний месяц выросла на несколько пунктов. Какие ваши дальнейшие действия? Куда вы после этого обращаетесь?
Дмитрий Шевчук:
Если говорить про тот механизм, который у нас эффективно действует, это экспертный Совет по вопросам цен и тарифов. У нас в постоянном режиме, как правило, ежемесячно, собираются в составе четырех членов: это ФПБ как инициатор, МАРТ как регулятор непосредственно ценовой ситуации, Нацбанк, который обладает всей полнотой воздействия на макроэкономическую ситуацию, и Белстат, который, собственно говоря, и фиксирует цены на рынке в постоянном режиме.
Евгений Поболовец:
С начала года и к этому моменту сколько было выявлено таких вот фактов необоснованного роста цен?
Дмитрий Шевчук:
Я бы не говорил именно о фактах. Работа носит постоянный характер, и мы говорим именно про тенденции, которые складываются на рынке и на которые необходимо реагировать.
Евгений Поболовец:
Хорошо, на какую группу товаров вы увидели тенденцию к росту?
Дмитрий Шевчук:
В настоящий момент это гречневая крупа, в течение года есть рост. Это дополнительно растительное масло, плюс, если говорить про те товары, которые имеют тенденцию к росту, две основные категории: это сезонные товары, здесь мы можем в пример привести помидоры, огурцы и так далее. В пример можно привести даже картофель – тут нужно смотреть в комплексе, потому что картофель – товар сезонный – цена снизилась. Если проводить сравнение с декабрем, цена увеличилась. Если говорить в сравнении ровно год к году, то есть к текущему момент в прошлом году, цена не изменилась.
Евгений Поболовец:
Судя по тому, что вы говорите, у нас ситуация абсолютно находится в рамках нормальной, скажем так, и цены на определенные виды товаров не повышаются. Я заблуждаюсь?
Ситуация в настоящий момент является стабильной и прогнозируемой
Дмитрий Шевчук:
Тенденции к повышению мы не наблюдаем. Ситуация в настоящий момент является стабильной и, по большому счету, прогнозируемой. Если будут какие-то негативные моменты, понятно, с учетом нашего мониторинга, мы это тоже зафиксируем и оперативно проинформируем государственные органы. Можно будет необходимое решение принять, но мы не видим необходимости в этом.
Евгений Поболовец:
Как быстро вы на это реагируете? Допустим, поступает сигнал с мест, из Жодино например. Вам звонит человек и говорит: «Я пришел в магазин, увидел, что на хлеб, муку выросла цена». Как быстро вы можете на это отреагировать, проинформировать соответствующие органы, которые примут соответствующее решение?
Дмитрий Шевчук:
В первую очередь мы адресуем данную информацию нашему районному объединению в том же городе Жодино, потому что необходимо разобраться, что являлось причиной роста цен.
Евгений Поболовец:
То есть объективно или не объективно?
У нас открыта горячая линия, можно обращаться, ждем звонков с информацией с мест
Дмитрий Шевчук:
Конечно. Если же мы видим тенденцию республиканского характера и необходимо оперативное изменение либо оперативное вмешательство государственного органа, мы можем или направить информацию регулятору, тому же, к примеру, МАРТ или даже в правительство, либо инициировать срочное заседание экспертного Совета, где мы можем с привлечением тех же деятелей государственных органов – компетенция Совета позволяет это сделать – выявить необходимые тенденции. И у нас открыта горячая линия, можно обращаться, ждем звонков с информацией с мест.
Евгений Поболовец:
Есть специальная программа для мониторинга цен. Как она показала себя в работе, насколько она помогает вам проводить вот эти исследования?
Дмитрий Шевчук:
Я бы сказал, что незаменимый продукт. По большому счету, если ты проводишь анализ цен по 137 регионам, то сделать в ручном режиме в таблице Exel это практически невозможно. Поэтому алгоритм очень простой: специалист на районе вносит в программу данные (72 категории продукции, если это ежемесячный мониторинг, или порядка 20 позиций, если это еженедельный). Данные аккумулируются на районном уровне, на областном и республиканском. Соответственно, можно делать анализ и какие-то выводы.