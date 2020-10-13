ФПБ: «Главной целью является стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке»

Новости Беларуси. Вот уже третий год Федерация профсоюзов Беларуси мониторит розничные цены в магазинах. Основная часть обращений приходит как раз от неравнодушных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас в гостях – начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси Дмитрий Шевчук. Евгений Поболовец, СТВ:

Федерация профсоюзов уже не первый год проводит мониторинг цен в магазинах. Какова эффективность этой работы и для чего нужно этим заниматься? Важно, чтобы цены не имели тенденции к росту, а если такая ситуация складывается, то такой рост должен быть обоснован

Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Для нас главной целью данной работы является в первую очередь стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке. Важно, чтобы цены не имели тенденции к росту, а если такая ситуация складывается, то такой рост должен быть обоснован. Можно привести в пример весну 2020 года, когда был достаточно высокий всплеск роста цен. Эту ситуацию мы детально отслеживали и, как результат нашей совместной работы с государственными органами, было принято Постановление № 30 МАРТ, которое ограничивало рост цен на те или иные категории товаров, в первую очередь социально значимые. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке, и такая тенденция сохраняется и до настоящего времени. Евгений Поболовец:

Социально значимая группа товаров – по ним какая тенденция прослеживается? «Есть цепочка от производителя до переработчика, до торговой сети – у каждого субъекта хозяйствования есть свои интересы» Дмитрий Шевчук:

Если говорить о текущем моменте, то ситуация на рынке достаточно стабильная, тенденций к росту нет. Если говорить по отдельным товарам – это, к примеру, картофель, – то тут надо смотреть все в динамике. Если говорить про гречневую крупу, то она за последний год несколько прибавила в цене, растительное масло. Есть несколько примеров, на которые стоит обратить внимание и изучить ситуацию более детально, при необходимости принимать какие-то меры по государственному регулированию. Но в целом, если смотреть на эту проблему, ее нельзя анализировать именно в рамках «цена товара на прилавке». Здесь есть цепочка от производителя до переработчика, до торговой сети – у каждого субъекта хозяйствования есть свои интересы, и их необходимо в любом случае соблюсти, потому что если сделать какие-либо поспешные решения, это может привести к негативным результатам в той или иной сфере.

Евгений Поболовец:

Давайте представим ситуацию: вы приходите в торговую сеть, в магазин и говорите: «Мы хотим проверить, насколько объективна цена на ту или иную группу товаров». Как реагируют на это продавцы и торговые сети? Если мы видим, что есть рост, необходимо раскладывать всю цепочку – что стало причиной роста цен? Дмитрий Шевчук:

Во-первых, мы в магазины приходим для того, чтобы узнать окончательную цену на товар. Мы это делаем в постоянном режиме. Мы приходим в магазин и, если говорить про наш ежемесячный мониторинг, это 72 цены, которые складываются в потребительскую корзину. Что нам это позволяет сделать? Во-первых, позволяет анализировать ситуацию по каждому из этих товаров в перспективе. С 2017 года у нас есть вся база цен как потребителей, то есть мы приходим в магазин и видим на прилавках, сколько стоит, эти цены. Плюс мы дополнительно анализируем сам ассортимент, то есть наличие этого товара на прилавке: не просто где-то на складе, а потом это оптом куда-то ушло. Нет действительно мы приходим – есть в наличии этот товар, мы это фиксируем. Если его нет на данный момент, на момент посещения магазина, то этот товар в нашем мониторинге не учитывается. Из этого и складывается наш анализ. Если мы видим, что есть рост, то есть в финальной точке есть рост на прилавке, дальше необходимо раскладывать всю цепочку – что стало причиной роста цен? Это может быть и производитель, и оптовая надбавка, и та же торговая сеть. Евгений Поболовец:

Допустим, вы увидели, что цена на гречку за последний месяц выросла на несколько пунктов. Какие ваши дальнейшие действия? Куда вы после этого обращаетесь? Дмитрий Шевчук:

Если говорить про тот механизм, который у нас эффективно действует, это экспертный Совет по вопросам цен и тарифов. У нас в постоянном режиме, как правило, ежемесячно, собираются в составе четырех членов: это ФПБ как инициатор, МАРТ как регулятор непосредственно ценовой ситуации, Нацбанк, который обладает всей полнотой воздействия на макроэкономическую ситуацию, и Белстат, который, собственно говоря, и фиксирует цены на рынке в постоянном режиме.

Евгений Поболовец:

С начала года и к этому моменту сколько было выявлено таких вот фактов необоснованного роста цен? Дмитрий Шевчук:

Я бы не говорил именно о фактах. Работа носит постоянный характер, и мы говорим именно про тенденции, которые складываются на рынке и на которые необходимо реагировать. Евгений Поболовец:

Хорошо, на какую группу товаров вы увидели тенденцию к росту? Дмитрий Шевчук:

В настоящий момент это гречневая крупа, в течение года есть рост. Это дополнительно растительное масло, плюс, если говорить про те товары, которые имеют тенденцию к росту, две основные категории: это сезонные товары, здесь мы можем в пример привести помидоры, огурцы и так далее. В пример можно привести даже картофель – тут нужно смотреть в комплексе, потому что картофель – товар сезонный – цена снизилась. Если проводить сравнение с декабрем, цена увеличилась. Если говорить в сравнении ровно год к году, то есть к текущему момент в прошлом году, цена не изменилась. Евгений Поболовец:

Судя по тому, что вы говорите, у нас ситуация абсолютно находится в рамках нормальной, скажем так, и цены на определенные виды товаров не повышаются. Я заблуждаюсь? Ситуация в настоящий момент является стабильной и прогнозируемой

Дмитрий Шевчук:

Тенденции к повышению мы не наблюдаем. Ситуация в настоящий момент является стабильной и, по большому счету, прогнозируемой. Если будут какие-то негативные моменты, понятно, с учетом нашего мониторинга, мы это тоже зафиксируем и оперативно проинформируем государственные органы. Можно будет необходимое решение принять, но мы не видим необходимости в этом. Евгений Поболовец:

Как быстро вы на это реагируете? Допустим, поступает сигнал с мест, из Жодино например. Вам звонит человек и говорит: «Я пришел в магазин, увидел, что на хлеб, муку выросла цена». Как быстро вы можете на это отреагировать, проинформировать соответствующие органы, которые примут соответствующее решение? Дмитрий Шевчук:

В первую очередь мы адресуем данную информацию нашему районному объединению в том же городе Жодино, потому что необходимо разобраться, что являлось причиной роста цен. Евгений Поболовец:

То есть объективно или не объективно? У нас открыта горячая линия, можно обращаться, ждем звонков с информацией с мест