Президент Беларуси о спортивных мероприятиях: «Хотите – пожалуйста, приходите. Нет – значит нет»

Новости Беларуси. Поводом для разговоров в сети стали хоккейные и футбольные первенства, которые Беларусь не прекращала проводить и к которым сейчас прикованы взгляды болельщиков всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так вот вопрос к главе государства – почему мы не запрещаем проведение матчей? Массовые ведь мероприятия. Президент в очередной раз повторил: спортивный образ жизни, как и прогулки на свежем воздухе – залог хорошего иммунитета. Это касается спортсменов, а что до зрителей…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотите – пожалуйста, приходите. Нет – значит нет. МЧС, военные и МВД, небольшие группы ребят попросили: мы хотим. Хорошо, отдельно посадили их. Они все равно тусуются и трутся друг о друга в этих казармах. И вот они, эти три компании, БРСМовцы, комсомольцы сидели несколько человек. Начальники сидели, я видел. И прочие.

Посмотрите: все, кто сидел – 10 дней прошло – живы и здоровы, слава богу.

Я главе Администрации говорю: «Слушай, Игорь Петрович, понаблюдай за этими военными ребятами. Вот прошло уже столько времени, неделя целая, – кто там, есть какие-то проблемы?» Ни одной проблемы.