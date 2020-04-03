Горячие линии БРСМ для одиноких пенсионеров. Чем могут помочь и когда звонить

Новости Беларуси. Горячие телефонные линии работают при каждом районном комитете БРСМ для помощи одиноким пожилым людям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтеры оказывают информационную поддержку – подсказывают телефоны центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии и учреждений здравоохранения. Также принимают заказы на покупки продовольственных товаров или лекарств.

З инаида Осипова, жительница Смолевичей: Мне 67 лет, я живу одна пока здесь. Дети за рубежом. Я одиноко проживающей считаюсь. И мне, конечно, очень удобно, чтобы мне привозили продукты.

Дмитрий Пашкевич, первый секретарь Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ»:

Очень большое количество людей прислушиваются к мнению властей нашего государства, которые рекомендуют не посещать большие скопления людей, и относятся к этому положительно, с пониманием.

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Горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 09:00 до 18:00.