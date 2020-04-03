Соцсети и мессенджеры для решения проблем начали использовать в Минской области. Как помогают онлайн-опросы?

Новости Беларуси. Новый вид обсуждений в онлайн-формате вводят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый вид обсуждений в онлайн-формате вводят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для решения важных вопросов и проблем сейчас используют социальные сети и мессенджеры. Теперь у каждого есть возможность поддержать проект, внести изменения либо отказаться от инициативы. Одними из первых новый формат внедрили в Дзержинском районе.
Александр Чаган, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
В начале этого года при формировании программы благоустройства и строительства на территории района мы провели опрос населения по теме основных вопросов, которые волнуют жителей нашего города, по жизнеобеспечению. Более 15 вопросов. На все вопросы получили исчерпывающие ответы.
В частности, вопрос звучал так: в какой одной из местных инициатив вы бы хотели принять личное участие? И люди высказались. Большинство захотело принять участие в озеленении территории города и в благоустройстве тех или иных территорий с установкой детских игровых площадок.
Благодаря онлайн-опросам в Дзержинске скоро может появиться новая поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.