«Удача в придачу» отпразднует юбилей: розыгрыш призов 40 тура состоится 26 августа

Выиграть квартиру, машину или сорвать крупный денежный куш. С «Евроопт» мечты сбываются. И обычная покупка уже принесла удачу огромному количеству покупателей торговой сети. Так, Галина Радюк из Слонима уже стала владелицей собственных апартаментов в престижном районе столицы. Всей семьёй они долгое время, ждали, надеялись и верили. И уже в 39-ом туре игры «Удача в придачу» фортуна щедро наградила их за терпение.

Уже в эту субботу «Удача в придачу!» отпразднует двойной юбилей! В 40-м туре игры человек-праздник и самый народный исполнитель на белорусской сцене Александр Солодуха разыграет 20-ю квартиру в Минске от «Евроопт». Столичные апартаменты расположены недалеко от Минск-Арены и водохранилища Дрозды по адресу Мястровская, 3! Помимо главного приза удачливым покупателям достанутся сразу три новеньких внедорожника и двести крупных денежных призов – по тысяче белорусских рублей каждый.

Помимо этого всех без исключения зрителей в этот день ждет яркое шоу, множество сюрпризов и великолепное настроение. Поздравить игру с юбилеем соберутся самые любимые звезды! А чтобы праздник точно удался, запаситесь игровыми кодами.

Ведь стать участником игры «Удача в придачу!» на самом деле очень просто! Покупайте в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс». И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех!

Но это еще не все! У покупателей магазинов «Евроопт» стало в два раза больше шансов встретиться с фортуной. Торговая сеть запустила новую игру «Удача в придачу 2». За каждые 10 белорусских рублей, потраченные в магазинах «Еврооопт», покупатель получает не только игровой код, но и заветную скретч-карту, которая может принести своему обладателю моментальный выигрыш. Больше покупок – больше игровых кодов, больше скретч-карт и еще больше шансов на выигрыш!

Никогда еще встретиться с удачей не было так просто! Не упустите свой шанс! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам. Ведь кто знает, может уже в эту субботу удача улыбнётся именно Вам.