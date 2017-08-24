«В будущем году проблема должна быть снята»: Александр Лукашенко о необходимости повышения зарплаты педагогам

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в Республиканском педагогическом совете 24 августа. Сегодня Президент обратил внимание на загруженность учителей ненужной работой. И на то, каким уважением должен пользоваться педагог. И на заработную плату преподавателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Проблем, жалоб учителя, я не говорю о размерах зарплаты. Жалоб учителя на низкую заработную плату. В будущем году проблема должна быть снята. Не только потому, что я пришел к вам и об этом решить заявить – нет. Учитель и врач – это идеологическая, моральная основа нашего общества. Нет партий. Те молодежные организации, профсоюзы, общественные организации, которые сегодня существуют – их основу тоже составляет учитель и врач. Особенно местная интеллигенция, которая непосредственно работает с народом. Когда нам надо донести что-то до народа, мы это делаем через вас. Вы – главная опора в государстве, и мы не можем на том уровне заработной платы. Не везде, конечно. Есть и хорошие учебные заведения, где научились платить людям. Я лично это знаю. Но есть очень много проблем с заработной платой во многих организациях. Мы с вами договорились, это ваша персональная ответственность. Этот вопрос должен быть снят.

Накануне участники педсовета работали в секциях. Первый день был очень продуктивным. И 24 августа с утра, до начала заседания, педагоги поделились с нами своими впечатлениями.