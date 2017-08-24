Прямой эфир

«В будущем году проблема должна быть снята»: Александр Лукашенко о необходимости повышения зарплаты педагогам

24 августа 2017 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в Республиканском педагогическом совете 24 августа. Сегодня Президент обратил внимание на загруженность учителей ненужной работой. И на то, каким уважением должен пользоваться педагог. И на заработную плату преподавателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
Проблем, жалоб учителя, я не говорю о размерах зарплаты. Жалоб учителя на низкую заработную плату. В будущем году проблема должна быть снята. Не только потому, что я пришел к вам и об этом решить заявить – нет. Учитель и врач – это идеологическая, моральная основа нашего общества. Нет партий. Те молодежные организации, профсоюзы, общественные организации, которые сегодня существуют –  их основу тоже составляет учитель и врач. Особенно местная интеллигенция, которая непосредственно работает с народом. Когда нам надо донести что-то до народа, мы это делаем через вас. Вы – главная опора в государстве, и мы не можем на том уровне заработной платы. Не везде, конечно. Есть и хорошие учебные заведения, где научились платить людям. Я лично это знаю. Но есть очень много проблем с заработной платой во многих организациях. Мы с вами договорились, это ваша персональная ответственность. Этот вопрос должен быть снят.

Накануне участники педсовета работали в секциях. Первый день был очень продуктивным. И 24 августа с утра, до начала заседания, педагоги поделились с нами своими впечатлениями.

«В будущем году проблема должна быть снята»: Александр Лукашенко о необходимости повышения зарплаты педагогам-1

Ольга Пищук, проректор по научно-методической работе Гродненского областного института развития образования:
Сёння тут прадстаўніцтва з усёй рэспубліцы. Канешне, усе з пэўнымі ідэямі, з пэўнымі спадзяваннямі. У кожнага ёсць і мары, і надзеі, і планы на будучае, бягучае, на перспектыву.

«В будущем году проблема должна быть снята»: Александр Лукашенко о необходимости повышения зарплаты педагогам-3

Любовь Клепчукова, начальник отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома:
Меня, например, очень интересует сегодня внедрение информационных технологий в учебный процесс. Поскольку я приехала из районного центра, мне было бы очень интересно, что уровень районных школьников был бы на высоте, и ребята могли поступать в высшие учебные заведения города Минска, Гродно, Витебска, то есть областных центров.

Александр Лукашенко: «Система образования требует постоянного совершенствования»

«Надо платить за это немало»: Александр Лукашенко о разработке авторских методик, новых программ и учебников

# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Учебный год 2017/2018

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь примет участие в форуме «Евразийская неделя» в Астане: открытие 24 августа
24 августа 2017 06:24

Беларусь примет участие в форуме «Евразийская неделя» в Астане: открытие 24 августа

За полгода объемы потребительского кредитования в Беларуси выросли почти на треть
23 августа 2017 18:47

За полгода объемы потребительского кредитования в Беларуси выросли почти на треть

Новости экономики за 23.08.2017
23 августа 2017 18:45

Новости экономики за 23.08.2017