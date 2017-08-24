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«Сейчас уже финишируем»: участок трамвайных путей возле железнодорожного вокзала в Минске откроют после ремонта 1 сентября

24 августа 2017 09:47
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Новости Беларуси. Готовимся к запуску. В Минске практически завершили ремонт трамвайных путей возле железнодорожного вокзала на улице Бобруйской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи со строительством третьей ветки метро стук колес здесь не слышали с 2015 года.  Сейчас строительные работы почти окончены. За 2 недели рабочие уложили новые рельсы. Остались только шлифовка и укладка плитки.

«Сейчас уже финишируем»: участок трамвайных путей возле железнодорожного вокзала в Минске откроют после ремонта 1 сентября-1

Алексей Тумашик, производитель работ филиала «Служба трамвайного пути ГП «Минсктранс»:
90 метров двухпутного участка было разобрано для прокладки метростроевского тоннеля. Мы сейчас его восстанавливаем обратно. Завезли сюда звенья, снятые ранее отсюда. Смонтировали, подварили, выправили. Сейчас уже финишируем: закладываем плитку – верхнее основание.

Как и обещали ранее, по привычным маршрутам трамваи пойдут 1 сентября. Пассажирам рекомендуют не забыть купить проездной.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси

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