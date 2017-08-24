«Сейчас уже финишируем»: участок трамвайных путей возле железнодорожного вокзала в Минске откроют после ремонта 1 сентября

Новости Беларуси. Готовимся к запуску. В Минске практически завершили ремонт трамвайных путей возле железнодорожного вокзала на улице Бобруйской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи со строительством третьей ветки метро стук колес здесь не слышали с 2015 года. Сейчас строительные работы почти окончены. За 2 недели рабочие уложили новые рельсы. Остались только шлифовка и укладка плитки.