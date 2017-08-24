«Надо платить за это немало»: Александр Лукашенко о разработке авторских методик, новых программ и учебников

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступил на Республиканском педагогическом совете. Вопросов на форуме обсуждается очень много: от фундаментальных – до житейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что беспокоит сегодня педагогов, детей, родителей и даже государственных деятелей – ведь на успехах экономики напрямую отражается кадровый потенциал. Абсолютно все ступени – от дошкольников до ВУЗов.

Александр Лукашенко обратил внимание на недостаток авторских методик преподавания и на разработку новых программ и учебников.

Александр Лукашенко:

Кроме академиков, крупных ученых, к написанию школьных учебников привлекли учителей-новаторов. Эффект потрясающий. А они ведь создавали эти учебники на основании преподавания этих предметов в школе. Как только было востребовано, они откликнулись и за короткий промежуток времени, они усовершенствовали многие учебники. В 19-м году к 1 сентября мы этот процесс закончим.

Я у учительницы спрашиваю (написала «Алгебру» и прочее): «Вам за это платят?» Она скромно говорит: «Ну, конечно, платят». Ну я знаю, что платят и платят немало – и надо платить за это немало! Тогда мы повтором тот процесс, который произошел у нас в системе здравоохранения.

Много говорилось и о профессиональном образовании. Разумеется, в зале затрагивают и самые обсуждаемые в последнее время темы: 5- или 10-бальную систему, время начала занятий, независимую аттестацию – новый формат выпускных экзаменов, сокращение ВУЗов. Ряд решений может быть принят в этом зале. Так что к педагогическому совету сегодня действительно приковано внимание многих белорусов.