«Портал шире, чем короткий номер 115»: у минского контакт-центра ЖКХ появился чат в режиме онлайн

Новости Беларуси. Новый сервис контакт-центра ЖКХ Минска стал доступен потребителям. Специальный чат в режиме онлайн будет информировать о плановых и аварийных отключениях жилищно-коммунальных услуг и сообщать о выполнении поступивших заявок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отправив запрос или команду, можно оперативно получить ответ или полезную информацию. При этом короткий номер 115 и страничка на портале «Мой город 115.бел» также остаются доступны для минчан.

Дмитрий Парфиянович, начальник отдела маркетинга КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Можно подключиться на портале «115.бел», перейдя по ссылке «Контакт-центра ЖКХ» либо подключиться в мессенджере «Вайбер» или «Телеграф». В скором времени у нас предоставится возможность пользоваться через скайп. Подсоединившись к паблик-чату, вы отправляете запрос. Просьба соблюдать правила ввода названий улиц (к примеру, «Московская») и номер дома.

Игорь Кириленков, начальник управления «Контакт-центр ЖКХ Минска»:

Портал немного шире, нежели короткий номер 115. Он занимается вопросами и ЖКХ, и инфраструктуры. Можно отправить запрос привязкой к фотографии той проблемы, которую пользователь, гражданин обнаружил в Минске. По обратной связи ответственный исполнитель обязан предоставить отчет о проделанной работе – также с фотоматериалом.

Олег Седельник, директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

В дальнейших планах у нас в ближайшее время реализовать рабочий скайп и реализовать возможность гражданину по подписке, не отправляя запрос (это нужно будет сделать, по крайней мере, 1 раз), получать информацию в свой мессенджер автоматически.