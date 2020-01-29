Сроки заключения контрактов, защита прав работников. В Трудовом кодексе скорректировали более 200 статей

Новости Беларуси. 28 января вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корректировки затронули почти 40 % его содержания – а это более 200 статей.

О начислении пенсий, заплат и об изменениях в Трудовом кодексе. Михаил Орда о социальных гарантиях в Беларуси

Изменения в первую очередь направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. Например, контракты с добросовестными работниками отныне будут заключать на срок до пяти лет.