«Твоя жизнь в твоих руках». Как белорусские общественные организации помогают в борьбе с наркотиками

Новости Беларуси. Скажи наркотикам «нет»! Профилактическая работа в этом направлении должна постоянно совершенствоваться. И максимального эффекта можно добиться лишь совместными усилиями правоохранителей и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси их сегодня насчитывается более 20. Обладая колоссальным опытом, в том числе и международным, такие объединения помогают не только людям со страшной зависимостью. Своими знаниями в вопросах и профилактики, и реабилитации они делятся с учреждениями образования и органами внутренних дел.

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления МВД Беларуси:

Когда мы формировали комплексные планы по реализации 6-го декрета, мы, естественно, обратили внимание на общественные организации, подключили их как специалистов к пониманию проблематики оказания помощи наркозависимым. Потому что они имеют как практический опыт, так и международный опыт в решении данных проблем. И именно они подсказывали нам в определенных вещах, на что надо сегодня Министерству внутренних дел, здравоохранению, образованию обратить внимание в целях достижения правильной профилактики.