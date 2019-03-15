Александр Лукашенко – школьникам: «Убеждён, что наша родная Беларусь всегда будет в надёжных руках»

На страже интересов народа. Главный закон Беларуси – Конституция независимой республики – отмечает 25-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За четвертьвековую историю свод принципов и правил, по которым реально живет страна, показал свою состоятельность. Здесь высшая ценность – человек. А еще – права на достойную жизнь, труд, образование. И весьма символично, что именно в этот день юные белорусы, которые только вступают на взрослый путь, получили свой главный документ.

Торжественная церемония впервые прошла и во Дворце Независимости. В праздничной обстановке паспорта юным гражданам вручил Александр Лукашенко. Еще одним уникальным подарком для ребят стала возможность увидеть первый экземпляр Конституции нашей страны, который хранится в кабинете главы государства. Корреспондент Екатерина Жилянина из Дворца Независимости.

Конституции четверть века – дата юбилейная, празднования соответствующие. 25 школьников из разных уголков Беларуси собрались в Минске, чтобы получить паспорта. Для каждого из них событие историческое, почти как для суверенной страны – принятие собственной Конституции. 14 марта восьмиклассники попали в музей. Судьбоносность исторических событий здесь ощущается как нельзя лучше.

Виктория Горбач, ученица средней школы № 15 Лиды:

Я была очень рада, очень счастлива. Поначалу вообще не могла поверить, действительно ли это так – сам Президент вручит мне важный документ в моей жизни. Я была очень рада.

Президент вручал паспорта юным гражданам не первый раз, а вот во Дворце Независимости раньше школьники свой главный документ не получали. Александр Лукашенко заметил еще один любопытный факт: в 14 лет юные белорусы получают паспорта, и ровно столько же исполнилось нашему государству, когда они появились на свет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня особенный день. Получая паспорт, вы делаете первые шаги во взрослую жизнь. Этот документ символизирует начало нового этапа абсолютно самостоятельной жизни, насыщенной интересными, значимыми событиями, в том числе и политическими. Пройдет совсем немного времени, и вы будете принимать важные решения в истории Беларуси, стоять на страже государственных интересов, будете создавать будущее страны, думать о ее благополучии, о том, что оставите своим детям.

Глядя сейчас на вас, ваши глаза – добрые, умные и очень заинтересованные – я верю, что так и будет. Убежден, что наша родная Беларусь всегда будет в надежных руках. «Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников Вместе с паспортом для школьников подготовили книгу «Я гражданин Беларуси». Конечно, талантливой молодежи в стране много. Во Дворец Независимости приехала лишь небольшая группа. Здесь самые активные: победители и участники соревнований-конкурсов, отличники учебы, волонтеры, музыканты, спортсмены.

Первый шаг во взрослую жизнь сделан. Наверное, это тоже символично – что вот так, с паспортом в руках, они отправились на экскурсию по Дворцу Независимости. Из зала, где вручают верительные грамоты, по кабинетам, где принимают важнейшие политические решения, где обсуждают экономические модели, где выстраивают дипломатические отношения – то есть строится будущее страны.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости Экскурсии во дворце не редкость, но эта – особенная. Александр Лукашенко поручил проводить школьников в свой рабочий кабинет.

Там хранится один очень важный для него экспонат – первый экземпляр действующей Конституции. Во дворце есть небольшой музей, но этот экспонат Президент хранит у себя, так что свод законов кабинет не покидает.

Мало кто имеет доступ к ценному образцу, но в день 25-летия главного закона страны гостям предоставили такую уникальную возможность.

Восьмиклассники о своих конституционных правах, о главном законе страны, о чести быть гражданином Беларуси рассуждают, конечно, еще немного по-детски... но уже почти как взрослые.

Ульяна Батура, ученица средней школы городского поселка Краснополье:

Я могу дальше думать о своем будущем, я уже сама решаю, кем быть.

Ульяна из Краснополья и Лиза из Славгорода – отличницы учебы. Музыкальная школа, волонтерство и множество других увлечений. В таком возрасте просто не сидится на месте. Первые успехи – дипломы и грамоты за участие в конкурсах. Амбициозные планы на будущее. Но главное – это понимание того, что можно покорить хоть весь мир, но никогда при этом не перестать ценить малую родину. У вокалистки Лизы есть в подтверждение любимая песня.

Елизавета Голубцова, ученица средней школы № 1 Славгорода:

«Город детства». Она как-то берет за душу… как-то про город мой, в котором я живу.