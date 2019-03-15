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Белорусская модель государства строится на конституционной основе. Главные темы послания КС

15 марта 2019 17:13
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Новости Беларуси. Все законы, принятые в Беларуси в 2018 году, не противоречат Конституции. К такому выводу пришел Конституционный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская модель государства строится на конституционной основе. Главные темы послания КС-1

15 марта он принял ежегодное послание Президенту и парламенту. В нем отмечается, что белорусская модель государства для народа, в центре нее – право человека на достойную и безопасную жизнь. И строится она на конституционной основе. 

Корреспондент Юлия Бешанова изучила основные посылы документа. Подробности в видеоматериале.

# Конституция # общество # Юлия Бешанова # Михаил Мясникович # Фотофакт

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