«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

Новости Беларуси. По сложившейся традиции в день главного законодательного документа Беларуси школьники, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта из рук авторитетных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, 15 марта удостоверяющий личность документ юным гражданам вручила и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Важное и волнительное событие прошло в Музее современной белорусской государственности. Здесь собрались ребята со всех уголков страны.

В свои 14 они уже достигли высоких результатов в учебе, спорте и общественной жизни. Победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. Несомненно, в будущем они внесут свой вклад в развитие родной земли.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Сегодня, глядя на этих ребят, я вспоминаю и свое детство, и себя в этом возрасте, и по-хорошему им завидую. Потому что им довелось родиться в суверенной независимой стране, где четко определены приоритеты, где главное – это люди, забота о людях. Четко понимая это, я думаю, эти молодые ребята уже сегодня понимают и осознают, что самое главное – это добро, мир и справедливость.

С лучшими представителями молодежи встретился и губернатор Минской области Анатолий Исаченко. Свои первые паспорта белорусские школьники также получили из рук председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича. Акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране. Главный документ юным жителям страны вручают руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели. Этот важный день остается в памяти каждого.

Роман Горянин, ученик Головинской средней школы (Гомельский район):

Очень ждал этот момент, когда мне вручат паспорт. Теперь с ним я буду поступать в вуз, устраиваться на работу. С того момента, как я получил паспорт, я стал сознавать, что я стал полноценным гражданином Республики Беларусь и стал чувствовать полную ответственность за свою страну и за себя.