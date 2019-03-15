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Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду

15 марта 2019 17:42
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Новости Беларуси. Предвестниками скорого тепла в столице стали распустившиеся цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду-1

Так, в Ботаническом саду уже радует глаз эрантис (по-народному – зимник). Именно он знаменует окончание холодной поры. Ярко-желтые цветы не боятся холодов, а полюбоваться ими можно будет минимум три недели.

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду-4

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада:
Это растение в Ботаническом саду около 10 лет. Было получено по дилектусу (по международному обменному фонду). В Ботаническом саду уже началась бутонизация иридодиктиума, галантусов, крокусов и цикламена.

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду-7

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду-9

# Растения и цветы # общество # Ольга Свитковская # Фотофакт

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