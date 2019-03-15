Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду

Новости Беларуси. Предвестниками скорого тепла в столице стали распустившиеся цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Ботаническом саду уже радует глаз эрантис (по-народному – зимник). Именно он знаменует окончание холодной поры. Ярко-желтые цветы не боятся холодов, а полюбоваться ими можно будет минимум три недели.