«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

Новости Беларуси. 15 марта в День Конституции школьники, которым исполнилось 14 лет, получали первый паспорт из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торжественную церемонию приехали 25 ребят со всей Беларуси. Это призеры олимпиад, победители спортивных и творческих конкурсов, отличники.

Анна Киселёва, ученица Средней школы №7 Борисова:

Переполняет гордость, радость, счастье. И нам повезло, что именно нас 25-ых, выбрали из тысячи детей, которые тоже получают паспорт в 14 лет. Нам дал паспорт Президент, и я считаю, что это огромная удача.

Александр Янущенко, ученик средней школы №3 Зельвы:

Рад сильно, что сюда попал, много чего увидел. Пожал руку лично Президенту – это для меня много значит.