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«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости

15 марта 2019 13:54
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Новости Беларуси. 15 марта в День Конституции школьники, которым исполнилось 14 лет, получали первый паспорт из рук Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости-1

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости-3

На торжественную церемонию приехали 25 ребят со всей Беларуси. Это призеры олимпиад, победители спортивных и творческих конкурсов, отличники.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости-6

Анна Киселёва, ученица Средней школы №7 Борисова:
Переполняет гордость, радость, счастье. И нам повезло, что именно нас 25-ых, выбрали из тысячи детей, которые тоже получают паспорт в 14 лет. Нам дал паспорт Президент, и я считаю, что это огромная удача.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости-9

Александр Янущенко, ученик средней школы №3 Зельвы:
Рад сильно, что сюда попал, много чего увидел. Пожал руку лично Президенту – это для меня много значит.

«Пожал руку лично Президенту». Эмоции школьников от вручения паспортов во Дворце Независимости-12

После торжественной части и экскурсии на память о встрече ребятам вручили сладкие подарки от имени главы государства.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

# Документы # общество # Фотофакт

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