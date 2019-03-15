«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

Новости Беларуси. Уже традиционно, в этот день в Беларуси, школьники, которым исполнилось 14 лет, получают свои первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония 15 марта впервые прошла и во Дворце Независимости. В праздничной обстановке паспорта вручил юным гражданам Александр Лукашенко.

На торжественную церемонию приехали 25 ребят со всей Беларуси. Это призеры олимпиад, победители спортивных и творческих конкурсов, отличники. Одним словом, те, за кем будущее нашей страны.

А паспорт – это первый важный документ, который для этих ребят станет своеобразным символом нового этапа в жизни. Во Дворце Независимости такое мероприятие проходит впервые. Оно приурочено к особой дате. И без преувеличения, особым этот день станет и для юных гостей Дворца Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Символично, что в тот год, когда вы появились на свет, нашему молодому государству тоже исполнилось всего 14 лет. Видеть сегодня вас, таких целеустремленных, успешных и талантливых – достойных детей нашей суверенной Беларуси – счастье не только для ваших родителей, но для всего белорусского народа, и прежде всего для меня. Для всех, кто стоял у истоков создания независимой страны, вы самая великая ценность. В каждом из вас воплощается многовековая мечта наших предков быть хозяевами на своей земле. Для вас эта мечта стала реальностью. Вы изучаете историю страны и наверняка понимаете, какое это благо родиться и жить в сильном и независимом государстве.

Безусловно, вы и ваши сверстники – поколение новой формации, вы по своему мировоззрению – граждане мира. Цифровая реальность, которая стала частью вашей повседневной жизни, давно стерла географические границы и барьеры в общении, такие как расстояние, культурные и языковые отличия. Но вы всегда должны помнить, что ваша Родина, ваш родной дом – это ваша родная Беларусь. Связь с родной землей, своими корнями – это то, что будет всегда питать вас живительной энергией, давать вам силы на исполнение ваших самых заветных желаний. В ответном слове ребята признались, что хотели бы запечатлеть этот момент с главой государства. В итоге: торжественная церемония закончилась общим фото. Но это еще не все сюрпризы.