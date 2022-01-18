«Там, где птицы, лёд всегда тоньше». Как определить самое небезопасное место на водоёме зимой?

Особое внимание – детям и рыбакам. Сотрудники ОСВОД проводят профилактические мероприятия, чтобы еще раз напомнить: нельзя выходить на лед, толщина которого менее 7 сантиметров. Важно учитывать структуру и цвет кристального покрова. Самыми безопасными считаются голубой и зеленый. Опасение должны вызвать желтые и белые оттенки. Также следует быть осторожными на водоемах с быстрым течением. Если же человек провалился под лед, следует незамедлительно сообщить спасателям.

Олег Рудницкий, председатель Слуцкой районной организации ОСВОД:

Особое внимание, конечно, следует обратить взрослым на детей. Ни в коем случае нельзя их выпускать играть одних вблизи водоемов, даже если они скованы льдом. Нельзя выходить на лед кормить птиц, потому что там, где птицы, лед всегда тоньше. Рыбакам ни в коем случае нельзя собираться на льду группами, проделывать в одном месте много лунок. Выходя на подледную рыбалку, рекомендуется брать с собой спасательный жилет. Если человек провалился под лед, надо по возможности не поддаваться панике и пытаться самостоятельно выбраться на лед. Звать на помощь, раскинуть широко руки, грудной клеткой навалиться на льдину (на край полыньи), стараться забросить ногу на льдину и выбраться самостоятельно.