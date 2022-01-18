Прямой эфир

Месяц счастья и чудес. Как прошла акция «Наши дети» в Беларуси?

18 января 2022 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» на протяжении целого месяца делала счастливыми маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Месяц счастья и чудес. Как прошла акция «Наши дети» в Беларуси?-1

За это время руководители министерств и других органов госуправления, парламентарии, представители общественных организаций и просто небезразличные люди посещали детские дома, опекунские и приемные семьи, центры реабилитации и больницы. Не оставили без внимания и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.  

Месяц счастья и чудес. Как прошла акция «Наши дети» в Беларуси?-4

Маленьким белорусам они дарили настоящее чудо и праздник. В период проведения акции в начале января во Дворце Независимости провели новогодние представления для 1 500 детей. Делегации из каждого региона Беларуси были приглашены в столицу. Акция завершилась, но не завершились благотворительность и неравнодушное отношение к нашим детям.  

# Дети # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он превысил 40 миллионов долларов». Экспорт медицинских услуг Беларуси вырос на 20%
18 января 2022 16:57

«Он превысил 40 миллионов долларов». Экспорт медицинских услуг Беларуси вырос на 20%

«Там, где птицы, лёд всегда тоньше». Как определить самое небезопасное место на водоёме зимой?
18 января 2022 16:30

«Там, где птицы, лёд всегда тоньше». Как определить самое небезопасное место на водоёме зимой?

Передвигайтесь маленькими шагами и выбирайте обувь по сезону. Правила поведения на улице в гололёд
18 января 2022 15:46

Передвигайтесь маленькими шагами и выбирайте обувь по сезону. Правила поведения на улице в гололёд