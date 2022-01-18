Месяц счастья и чудес. Как прошла акция «Наши дети» в Беларуси?

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» на протяжении целого месяца делала счастливыми маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время руководители министерств и других органов госуправления, парламентарии, представители общественных организаций и просто небезразличные люди посещали детские дома, опекунские и приемные семьи, центры реабилитации и больницы. Не оставили без внимания и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.