«Он превысил 40 миллионов долларов». Экспорт медицинских услуг Беларуси вырос на 20%

Новости Беларуси. Экспорт услуг белорусских медиков в 2021 году вырос на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот показатель увеличился сразу по нескольким направлениям. Почти в два раза больше стали лечить граждан Германии, Италии и Польши. Только на вакцинацию к нам приехали свыше двух с половиной тысяч иностранцев. В рейтинге самых популярных запросов – постковидная реабилитация. Однако, невзирая на доходность, у белорусских медиков всегда в приоритете помощь соотечественникам.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Несмотря на COVID-19, так как в прошлом году у нас было две волны, если вы помните, мы сумели выполнить и даже перевыполнить доведенный план по экспорту. Наверное, в силу того, что политика открытости нашего государства сыграла свою роль. Мы нарастили экспорт на 20 %, он превысил 40 миллионов долларов. Направлений здесь несколько: это кардиохирургия, онкология, стоматологические услуги. Наиболее востребованные.