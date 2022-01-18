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«Он превысил 40 миллионов долларов». Экспорт медицинских услуг Беларуси вырос на 20%

18 января 2022 16:57
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Новости Беларуси. Экспорт услуг белорусских медиков в 2021 году вырос на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Он превысил 40 миллионов долларов». Экспорт медицинских услуг Беларуси вырос на 20%-1

Этот показатель увеличился сразу по нескольким направлениям. Почти в два раза больше стали лечить граждан Германии, Италии и Польши. Только на вакцинацию к нам приехали свыше двух с половиной тысяч иностранцев. В рейтинге самых популярных запросов – постковидная реабилитация. Однако, невзирая на доходность, у белорусских медиков всегда в приоритете помощь соотечественникам.  

«Он превысил 40 миллионов долларов». Экспорт медицинских услуг Беларуси вырос на 20%-4

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
Несмотря на COVID-19, так как в прошлом году у нас было две волны, если вы помните, мы сумели выполнить и даже перевыполнить доведенный план по экспорту. Наверное, в силу того, что политика открытости нашего государства сыграла свою роль. Мы нарастили экспорт на 20 %, он превысил 40 миллионов долларов. Направлений здесь несколько: это кардиохирургия, онкология, стоматологические услуги. Наиболее востребованные.  

«Он превысил 40 миллионов долларов». Экспорт медицинских услуг Беларуси вырос на 20%-7

Вырос и экспорт образовательных услуг. Только вузы медицинского профиля дают больше 25 % выручки. За счет этого в нашей стране укрепляют материально-техническую базу медучреждений.  

Так, возвели новый корпус Минского научно-практического центра хирургии, а в Могилеве открыли кардиохирургический центр. Здесь уже провели первую в регионе пересадку сердца (подробнее здесь).  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Борис Андросюк # Фотофакт

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