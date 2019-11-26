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«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона

26 ноября 2019 16:34
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Новости Беларуси. Репортаж из Березовки, где четырехлетний Илья Барило покорил своим талантом барабанщика Майкла Джексона Джонатана Моффетта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-1

Об этом удивительном случае на днях рассказывал наш телеканал. И вот семья мальчика только что вернулась из Москвы, где Илья участвовал в съемках передачи «Лучше всех». Нашему корреспонденту Галине Буро удалось узнать впечатления.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-4

Видеоколлаж с Джонатаном Моффеттом в интернете разместила мама Ильи. Ролик моментально стал вирусным, собрал сотни лайков и комментариев. А потом случилось и вовсе невероятное.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-7

Анна Барило, мама:
Через пару дней буквально после этого мне сбросили ссылку на страничку Моффетта, где он опубликовал это видео и внизу подписал: знает ли кто-нибудь этого ребенка, хочу с ним созвониться по видеосязи. Я уже в личку отписалась, что я знаю этого ребенка, я его мама.

Мы сделали такую видеоконференцию в скайпе, там была Ильюшина тетя, она англичанка, ну, то есть учитель английского языка.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-10

Андрей Барило, папа:
Учили сына здороваться по-английски. Человек был восхищен ребенком, был восхищен его манерой игры на барабанах.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-13

Джонатан Моффетт пообещал поддерживать Илью и следить за его успехами. Ведь музыкант был поражен, насколько точно мальчику удалось скопировать его легендарный стиль игры. Илья педантичен даже к деталям: садится за инструмент исключительно в жилетке как у «дяди барабана» (так он называет Моффетта).

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-16

Анна Барило:
Когда Моффетт поправляет наушник у себя в ролике, Илюша тоже дотрагивается до уха, копирует. Моффетт роняет палочку барабанную случайно, Илья это делает в этот же момент специально.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-19

Тяга к ударным проснулась неожиданно. Родители любят включать музыку, в том числе концертные записи Майкла Джексона с Джонатаном Моффеттом.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-22

Галина Буро, корреспондент:
Илья просто смотрел выступления известного музыканта по телевизору. Но в какой-то момент взял две ложки, разложил подушки на диване и начал повторять. Так родители поняли: в доме появился талант.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-25

Случилось это четыре месяца назад, с тех пор Илья выбивает ритм и дома, и в садике любыми предметами. В кого такой слух родители не сомневаются – в деда, заслуженного музыканта. Он уже много лет работает в местном ВИА «Шкляры».

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-28

Андрей Барило, дедушка:
Я вот подметил, какие-то у него синкопы правильные, какие-то очень даже для профессиональных барабанщиков. Он мистеру Моффетту хвастался мозолями, показывал мозоли свои на пальцах на руках от палочек. Реальные мозоли, трудовые такие.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-31

Илья Барило:
– Я сам наиграл барабан.
– А кем, хочешь стать, когда вырастешь?
– Барабанщиком.

«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона-34

Родители подчеркивают: никто не учил мальчика играть на барабанах, это дар природы. Недавно семья вернулась из Москвы, куда юного таланта пригласили на передачу «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Теперь ждут выхода программы в эфир. А что будет дальше не загадывают. Ведь Илье всего четыре года, у него еще вся жизнь впереди.

# Дети # общество # Галина Буро # Фотофакт

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