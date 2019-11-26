«Мистеру Моффетту хвастался мозолями». Рассказываем про мальчика, которого похвалил барабанщик Майкла Джексона

Новости Беларуси. Репортаж из Березовки, где четырехлетний Илья Барило покорил своим талантом барабанщика Майкла Джексона Джонатана Моффетта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом удивительном случае на днях рассказывал наш телеканал. И вот семья мальчика только что вернулась из Москвы, где Илья участвовал в съемках передачи «Лучше всех». Нашему корреспонденту Галине Буро удалось узнать впечатления.

Видеоколлаж с Джонатаном Моффеттом в интернете разместила мама Ильи. Ролик моментально стал вирусным, собрал сотни лайков и комментариев. А потом случилось и вовсе невероятное.

Анна Барило, мама:

Через пару дней буквально после этого мне сбросили ссылку на страничку Моффетта, где он опубликовал это видео и внизу подписал: знает ли кто-нибудь этого ребенка, хочу с ним созвониться по видеосязи. Я уже в личку отписалась, что я знаю этого ребенка, я его мама. Мы сделали такую видеоконференцию в скайпе, там была Ильюшина тетя, она англичанка, ну, то есть учитель английского языка.

Андрей Барило, папа:

Учили сына здороваться по-английски. Человек был восхищен ребенком, был восхищен его манерой игры на барабанах.

Джонатан Моффетт пообещал поддерживать Илью и следить за его успехами. Ведь музыкант был поражен, насколько точно мальчику удалось скопировать его легендарный стиль игры. Илья педантичен даже к деталям: садится за инструмент исключительно в жилетке как у «дяди барабана» (так он называет Моффетта).

Анна Барило:

Когда Моффетт поправляет наушник у себя в ролике, Илюша тоже дотрагивается до уха, копирует. Моффетт роняет палочку барабанную случайно, Илья это делает в этот же момент специально.

Тяга к ударным проснулась неожиданно. Родители любят включать музыку, в том числе концертные записи Майкла Джексона с Джонатаном Моффеттом.

Галина Буро, корреспондент:

Илья просто смотрел выступления известного музыканта по телевизору. Но в какой-то момент взял две ложки, разложил подушки на диване и начал повторять. Так родители поняли: в доме появился талант.

Случилось это четыре месяца назад, с тех пор Илья выбивает ритм и дома, и в садике любыми предметами. В кого такой слух родители не сомневаются – в деда, заслуженного музыканта. Он уже много лет работает в местном ВИА «Шкляры».

Андрей Барило, дедушка:

Я вот подметил, какие-то у него синкопы правильные, какие-то очень даже для профессиональных барабанщиков. Он мистеру Моффетту хвастался мозолями, показывал мозоли свои на пальцах на руках от палочек. Реальные мозоли, трудовые такие.

Илья Барило:

– Я сам наиграл барабан.

– А кем, хочешь стать, когда вырастешь?

– Барабанщиком.