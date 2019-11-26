Фруктовый сад высадили воспитанники Червенского психоневрологического дома-интерната

Он занял площадь около 1,5 гектаров. Воспитанники высадили более 1300 саженцев яблонь, груш и слив. Для них это своеобразная терапия: таким образом они учатся трудолюбию и ответственности. С будущего урожая планируют делать соки и сухофрукты.

Владимир Семижон, директор Червенского психоневрологического дома-интерната:

Они выполняют работы в огороде. Они выращивают цветы. Они с удовольствием выполняют работы по уборке помещений. Ну и, конечно, у нас плодовый сад есть. За ним они тоже с удовольствием ухаживают. Съесть яблок, которые выросли в саду, за которым они наблюдают – это тоже хорошее подспорье для из состояния.