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Детскую поликлинику и три жилых дома построят в Жодино в 2020 году

26 ноября 2019 15:51
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Новости Беларуси. Учреждение здравоохранения расположится на пересечении улицы Скорины и проспекта Ленина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Детскую поликлинику и три жилых дома построят в Жодино в 2020 году-1

Оно позволит значительно разгрузить центральную городскую, за которой теперь закреплено почти 70 тысяч человек. Работы по строительству начались, заложен фундамент.

Детскую поликлинику и три жилых дома построят в Жодино в 2020 году-4

Владимир Зорич, директор управления капитального строительства Жодино:
Сейчас ведется строительство 60-квартирного дома. Это восьмой микрорайон, недалеко от района поликлиники. Также сейчас мы производим выбор генподрядной организации на 72-квартирный жилой дом на улице Восьмого Марта. После этого дома мы закончили уже проектирование и будем передавать, наверное на следующей неделе, объект 72-квартирный по улице Ленинградской.

Детскую поликлинику и три жилых дома построят в Жодино в 2020 году-7

Также в восьмом микрорайоне появится школа, рассчитанная более чем на тысячу учеников. Планируется, что строительство заведения начнется в 2020 году.

# Социальная инфраструктура # общество # Владимир Зорич # Фотофакт

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