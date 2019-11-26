Детскую поликлинику и три жилых дома построят в Жодино в 2020 году

Новости Беларуси. Учреждение здравоохранения расположится на пересечении улицы Скорины и проспекта Ленина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оно позволит значительно разгрузить центральную городскую, за которой теперь закреплено почти 70 тысяч человек. Работы по строительству начались, заложен фундамент.

Владимир Зорич, директор управления капитального строительства Жодино:

Сейчас ведется строительство 60-квартирного дома. Это восьмой микрорайон, недалеко от района поликлиники. Также сейчас мы производим выбор генподрядной организации на 72-квартирный жилой дом на улице Восьмого Марта. После этого дома мы закончили уже проектирование и будем передавать, наверное на следующей неделе, объект 72-квартирный по улице Ленинградской.