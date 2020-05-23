Александр Лукашенко: самый лучший ответ с точки зрения вооружения сегодня – это ракеты

Новости Беларуси. Боеспособность Вооруженных Сил в наше время остается одним из первостепенных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тем, как выполняется государственная программа ракетного производства, 22 мая познакомился Президент. Александру Лукашенко продемонстрировали самые современные разработками предприятий Госкомвоенпрома.