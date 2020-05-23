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Александр Лукашенко: самый лучший ответ с точки зрения вооружения сегодня – это ракеты

23 мая 2020 16:51
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Новости Беларуси. Боеспособность Вооруженных Сил в наше время остается одним из первостепенных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: самый лучший ответ с точки зрения вооружения сегодня – это ракеты-1

С тем, как выполняется государственная программа ракетного производства, 22 мая познакомился Президент. Александру Лукашенко продемонстрировали самые современные разработками предприятий Госкомвоенпрома.

Александр Лукашенко: самый лучший ответ с точки зрения вооружения сегодня – это ракеты-4

В так называемом «клубе ракетных стран» всего около десятка государств. Создание такого вооружения и в целом укрепление армии стоят немало, но в данном случае цель оправдывает средства.

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Александр Лукашенко: самый лучший ответ с точки зрения вооружения сегодня – это ракеты-7

За два последних года наша оборонная промышленность сделала достаточно большой рывок. Что касается ракетного производства, оно дает импульс для развития целого спектра смежных сегментов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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