«Меня поразили её зрачки». Как бизнес-леди переехала в деревню, завела стадо коз и открыла сыродельню

Новости Беларуси. Меньше 10 лет назад Оксана Лашкевич, коренная новополочанка, вместе с мужем (он, кстати, из Таллина) переехала в деревню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда впервые в жизни – почти в 50 лет – увидела настоящую козу. И больше не смогла жить без этих животных. Сегодня у хозяйки стадо почти на полсотни голов и даже своя сыроварня. Как инженер машиностроения стала животноводом, интересовалась Анастасия Бут.

В Новополоцке она была успешной бизнес-леди, в Санкт-Петербурге не менее успешно торговала недвижимостью. Но душа требовала свободы. И однажды, бросив все, уехала в сельскую глубинку. Здесь и состоялось первое знакомство с теми, без кого сегодня не представляет жизни.

Оксана Лашкевич, жительница деревни Хролы:

Я первый раз увидела козу и меня поразили ее горизонтальные зрачки. Мы купили козу по предложению мужа. Это была коза с козочкой, была зима, и мы пока не могли ее никуда поставить, она жила у нас в доме.

Что происходило дальше иначе как «козанутостью» Оксана не называет. 30 взрослых коз, несколько козлов и с два десятка малышей. Сегодня она знает об этих животных больше, чем любой фермер.

У каждой козы – свое имя и обязательная родословная. Близкородственных связей, как в разведении породистых собак, допускать нельзя.

Анастасия Бут, корреспондент:

Гордость хозяйства – сельская группа «ВиаГРА», только в мужском исполнении. Черный, белый, рыжий. Это козлы-производители, лучшие в своем роде. И таких животных никогда не пускают на мясо, они даже в старости уходят на заслуженный отдых.

Удой, как ни странно, зависит именно от козлов. И молоко здесь льется рекой. Потому решено было открыть свою сыроварню.

Начинала с аппарата на 25 литров молока, потом спроектировала с коллегами на 150 (пригодилось инженерное образование). В остальном Оксана самоучка.

Оксана Лашкевич:

Все эти сыры сычужные, с использованием сычуга. Поэтому они могут лежать долго. И чем дольше лежат, тем вкуснее становятся. Такой сыр практически не может испортиться. Конечно, при нормальном качестве сырья, при хорошем правильном температурном режиме.

Ее сыр даже пробовал посол Франции в Беларуси Дидье Канес. И, конечно, все местные жители. Сельчанам, кстати, совершенно бесплатно Оксана отдает сыворотку, оставшуюся после варки.

Это прекрасный корм для свиней. А местные и их гости в благодарность помогают кто во что горазд, а заодно черпают вдохновение от общения с животными.

Дарья Тясто, жительница Новополоцка:

Раньше просто не было работников, и я с Оксаной ходила на выпас. Мы вон туда ходили, к озеру. Просто приятно животные достаточно.

Содержать козу, уверена Оксана, гораздо проще, чем корову. А козье молоко в разы полезнее. Потому развивать эту отрасль животноводства в Беларуси крайне важно. И этот факт нужно учитывать при подготовке ветеринаров.

Оксана Лашкевич:

Необходимы специалисты, которые помогут сделать обследование козы. Допустим, в какой-то критической ситуации это будет скорая ветеринарная помощь, которая может приехать и помочь спасти животное. Вот этого очень не хватает. Анализ молока. Для сыроделия нужно знать соотношение жира и белка. У нас, допустим, на жир если можно сделать аппаратом анализ, то на белок проблемно.