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МЧС Беларуси находит пожары через космос, и вот как это делают

12 октября 2022 11:54
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Новости Беларуси. В Беларуси 500 пожаров с начала 2022 года обнаружено с помощью космических технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее востребованы такие подходы в засушливый период.  

МЧС Беларуси находит пожары через космос, и вот как это делают-1

Пролетая над Беларусью, спутник обнаруживает очаг возгорания и уже через 15 минут отправляет эти данные в оперативный штаб МЧС. Этого времени вполне достаточно, чтобы не только обнаружить пожар на земле, но и предотвратить его.  

МЧС Беларуси находит пожары через космос, и вот как это делают-4

Валентина Белодедова, главный специалист Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС:  
Данные поступают нам с 11 спутников. Это практически каждый час. И доступны подразделениям МЧС на всех уровнях. От республиканского до местного. Где, в соответствии с внедренными алгоритмами, проходит проверка достоверности этих тепловых аномалий и реагирование на возникшие пожары.  

МЧС Беларуси находит пожары через космос, и вот как это делают-7

Алексей Андреенко, заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:  
В текущем году, по данным космического мониторинга, уже обнаружено выше 500 пожаров в природных экосистемах. Если говорить о многолетней статистике, то порядка 15 % ежегодно обнаруживается таких пожаров на территории Республики Беларусь. И это, в первую очередь, пожары в труднодоступных местах.  

МЧС Беларуси находит пожары через космос, и вот как это делают-10

Белорусские специалисты всегда готовы поделится наработками с зарубежными коллегами. Благодаря экстренному реагированию МЧС удается предотвращать до 5 000 пожаров в год.  

# МЧС Беларуси # общество # Валентина Белодедова # Алексей Андреенко # Фотофакт

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