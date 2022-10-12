МЧС Беларуси находит пожары через космос, и вот как это делают

Новости Беларуси. В Беларуси 500 пожаров с начала 2022 года обнаружено с помощью космических технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее востребованы такие подходы в засушливый период.

Пролетая над Беларусью, спутник обнаруживает очаг возгорания и уже через 15 минут отправляет эти данные в оперативный штаб МЧС. Этого времени вполне достаточно, чтобы не только обнаружить пожар на земле, но и предотвратить его.

Валентина Белодедова, главный специалист Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС:

Данные поступают нам с 11 спутников. Это практически каждый час. И доступны подразделениям МЧС на всех уровнях. От республиканского до местного. Где, в соответствии с внедренными алгоритмами, проходит проверка достоверности этих тепловых аномалий и реагирование на возникшие пожары.

Алексей Андреенко, заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

В текущем году, по данным космического мониторинга, уже обнаружено выше 500 пожаров в природных экосистемах. Если говорить о многолетней статистике, то порядка 15 % ежегодно обнаруживается таких пожаров на территории Республики Беларусь. И это, в первую очередь, пожары в труднодоступных местах.