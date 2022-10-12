«Ребёнок, которого невозможно сломать». Поговорили с победителем детского конкурса «Славянского базара»

Новости Беларуси. Голос, внешность и артистичность – три кита, на которых держится эстрада. Казалось бы, вот и весь секрет успеха любого артиста. Но мы не сказали о самом главном – о харизме. И у нашего юного героя, 14-летнего Константина Мазуркевича, она точно есть, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Константин Мазуркевич, вокалист, обладатель первой премии Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»:

На самом деле, очень много конкурсов, в которых я участвовал, но самый главный на данный момент «Славянский базар». Он дал огромный толчок мне как в концертной деятельности, так и в конкурсной. Сегодня вокальных баттлов и музыкальных проектов огромное множество. Но как не потеряться в этом хаосе и выбрать единственно верное направление? Правильно — интуитивно! Именно так Костя, его мама и педагог по вокалу оказались прошлым летом в фестивальном Витебске. Константин Мазуркевич:

Мы попали туда случайно, после одного из конкурсов я выиграл интервью на этом конкурсе. После этого интервью стояли на улице и разговаривали с организатором. Она спросила, не забыли ли мы, что надо податься на «Славянский базар». Мы на самом деле даже не думали, что будем участвовать в нем, мы решили, что ради интереса надо попробовать, что это получится. Так этап за этапом мы попали в финал. Тем утром минчанин Константин Мазуркевич проснулся знаменитым. А в родной школе талантливого исполнителя чествовали как национального героя.

Константин Мазуркевич:

Когда я пришел 1 сентября в гимназию, меня поздравляли. Я на самом деле думал, что мало кто об этом узнает, но когда мы приходили к учителям, они поздравляли. Было очень приятно. Одноклассники в шуточной форме тоже поздравляли. До сих пор бытует мнение, что в крупных конкурсах имена победителей известны заранее, а все премии распределены еще до момента выступления. Но история Кости полностью развенчивает этот миф. Константин Мазуркевич:

На вокал мы тоже попали случайно, мама с папой не знали, куда меня отправить. Мы просто попали в гимназию с гуманитарным уклоном, там было и фортепиано, и вокал, и сольфеджио. Меня записали туда, мы сходили пару раз на вокал, у меня стало получаться. А потом в начале пятого класса мы попали к моему второму педагогу Марии Александровне, с ней уже мы двигаемся и дальше. Вот так череда неожиданных поворотов привела нашего героя на сцену. К слову, тот день, когда юный вокалист попал на первое занятие к Марии Аббасовой, педагог помнит до сих пор.

Мария Аббасова, педагог по вокалу:

Наша история общая началась достаточно давно. Будучи студенткой университета культуры второго курса, пошла преподавать в частную школу. Ко мне пришел замечательный мальчик по имени Костя. Маленький, ему на тот момент было 8-9 лет. Очень красивый. Я еще тогда заметила, что у мальчика, мне показалось, может состояться очень большое телевизионное будущее, потому что все черты лица кукольные, очень красивые. Пришла мама с младенцем на руках, с сестренкой Соней. Костя изначально мне очень понравился, он был мальчиком с потенциалом, со слухом, с голосом. Поэтому больших проблем с тем, чтобы ставить интонацию, у нас не возникло.

Нет, это не сцена их хоррора «Крик», а всего лишь разминка. Ведь перед каждой репетицией нужно хорошенечко распеться. Мария Аббасова:

Мы с Костей вместе росли. Я росла как профессионал, будучи еще студенткой молодой, а Костя со мной как ребенок. Костю и его семью я воспринимаю как своих родных людей. На данный момент ко мне пришла заниматься его маленькая сестренка Соня, которой уже исполнилось шесть лет. Так что Соня еще даст фору знаменитому братишке. Вы спросите, как в одной семье появилось на свет столько талантов? Да потому что родители тоже творческие люди.

Елена Мазуркевич, мама:

Заканчивала университет культуры, работала в театре пластического гротеска «ИнЖест». Папа у нас тоже очень любит петь, играет на гитаре. Я думаю, что Костины замечательные голосовые данные от папы. Сейчас творчество поддержали дети. Но вот загадка: в нашей стране немало поющих детей. Как именно Косте удалось завоевать заветную элегантную статуэтку? Мария Аббасова:

У каждого ребенка есть своя судьба, свой путь, который он должен пройти. Наверное, в жизни каждого вокалиста, в том числе и юного исполнителя, есть какие-то точки в судьбе, которые ты никак не избежишь. Мы поехали представлять нашу страну на «Славянский базар» с первого раза, а многие дети пробовались уже третий раз, им никак не удавалось достичь такой планки. Потому что очень сильная конкуренция была, особенно в том году. Все дети были очень достойные, прекрасно подготовлены.

Первая конкурсная песня «Падзяка сэрца» на детском «Славянском базаре в Витебске – 2021» получила максимальное количество баллов — 90, сразу вывела участника на верхнюю строку в таблице. Заниматься, заниматься и не переставать верить в себя – вот о чем эта история успеха. Впрочем, Константин Мазуркевич обладает еще одной очень важной чертой характера.

Мария Аббасова:

У нас не было какой-то очень серьезной концепции, не было хореографической постановки, в отличие от остальных ребят, но так получилось, что Костя своим голосом, своей харизмой взял. Я еще предполагаю, что своей внутренней силой он победил на этом конкурсе. Что я могу сказать о Косте? Это ребенок, которого невозможно сломать, что бы ты ему ни говорил, как бы плохо у него ни получалось в определенных моментах в исполнении произведений. Я иногда Костю тоже сильно журю, но он не ломается, он верит в себя до последнего. А что же дальше? А вот дальше, когда самые важные награды в стране завоеваны, начинается самое интересное. Константин Мазуркевич:

Я бы хотел выступать на огромных площадках для большого количества людей, выступать на конкурсах. Конечно, каждое выступление на конкурсе — это огромный опыт. После «Славянского базара» мы стали чуть меньше заниматься, но у нас занятия стали более продуктивные. Что ж, пришло время это проверить.

Мария Аббасова:

У Кости, конечно, сейчас много идей, у нас сейчас непростой период в плане нашего вокального творчества и образования, потому что Костя достиг возраста 14 лет. Сейчас у него острый период ломки голоса. Но это нам не мешает. Мы продолжаем занятия в таком же темпе, как и ранее, но бережем себя, потому что я склоняю Костю и предлагаю ему связать свою жизнь с профессией музыканта, вокалиста. Предлагаю ему задуматься о поступлении. Потому что я считаю, что у него есть все шансы покорить эстраду. Так что пожелаем нашему герою успехов и удачи в покорении новых музыкальных олимпов. Елена Мазуркевич:

Я бы хотела, чтобы он нашел свой путь, именно свое направление. Потому что ведь можно быть похожим на всех, а можно быть непохожим на всех. То есть найти что-то индивидуальное свое. И в дальнейшем, чтобы это действительно нравилось, приносило удовольствие.