«Психический дом устроили из планеты». Президент Беларуси о ситуации с коронавирусом в мире

Новости Беларуси. 20 марта Президент Беларуси посетил предприятие «Адани», после чего пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Александр Лукашенко призвал белорусов воздержаться от путешествий по миру и позаботиться о себе самим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот почему я говорю – психопатия началась. Это какой-то психический дом устроили из планеты. Вы, я вот по глазам смотрю, все же здоровые, никто же не заболел. А не факт, что вы не заразные были и сейчас не заражены. Просто вы иммунитетом обладаете и переносите нормально. Китайцы нас проинформировали: у них 85 % – легкие формы, которые они перенесли как обычный грипп. Я порадовался вчера за наших специалистов. Не имея вакцины, не зная, как лечить, лекарства, они экспериментировали и ни одного человека, в том числе и этот, который нам привез и коронавирус, и свиной грипп одновременно, – еле вытащили его врачи. Пневмония была страшная, вытащили. Мы по цифрам, по смертности вчера проанализировали, что этот год коронавирусный – январь-февраль – гораздо лучше, чем прошлый и позапрошлый по смертности людей от той же пневмонии.