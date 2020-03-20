«Психический дом устроили из планеты». Президент Беларуси о ситуации с коронавирусом в мире

Новости Беларуси. 20 марта Президент Беларуси посетил предприятие «Адани», после чего пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Александр Лукашенко призвал белорусов воздержаться от путешествий по миру и позаботиться о себе самим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот почему я говорю – психопатия началась. Это какой-то психический дом устроили из планеты. Вы, я вот по глазам смотрю, все же здоровые, никто же не заболел. А не факт, что вы не заразные были и сейчас не заражены. Просто вы иммунитетом обладаете и переносите нормально. Китайцы нас проинформировали: у них 85 % – легкие формы, которые они перенесли как обычный грипп.
Я порадовался вчера за наших специалистов. Не имея вакцины, не зная, как лечить, лекарства, они экспериментировали и ни одного человека, в том числе и этот, который нам привез и коронавирус, и свиной грипп одновременно, – еле вытащили его врачи. Пневмония была страшная, вытащили. Мы по цифрам, по смертности вчера проанализировали, что этот год коронавирусный – январь-февраль – гораздо лучше, чем прошлый и позапрошлый по смертности людей от той же пневмонии.
Поэтому я успокаиваю просто людей, я знаю, к чему паника приведет. Я пережил уже не одну эту панику. Начинают паниковать, ломиться в магазины, скупать. У нас достаточно продуктов. Россияне обратились, вот когда они закрыли нам границу, специалисты и ретейлеры обратились к нам: дайте нам продукты питания. Потому что у нас начинается дефицит, а завтра может быть еще больше. Конечно, мы формируем партии, отправляем. И цена уже совсем другая. Поэтому не надо ломиться.
Я же предупредил: не скупайте эти маски. Скупили. В очереди стоят. В интернете жалуются. Хорошо, перепрофилировали два производства – нате вам эти маски. Сейчас девать некуда. Поэтому людям надо быть более спокойными. К счастью, у нас такой психопатии нет, как, допустим, в Западной Европе. Дай бог, я вчера своим специалистам сказал, говорю: «Не знаю, как вы оцените, а я молю бога, чтобы до Пасхи мы вот так спокойно прошли этот период». И если ты где-то чего-то подхватил, так ты иди и говори врачам. Будем лечить.