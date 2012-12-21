Александр Лукашенко рассказал, смотрит ли он новогоднее поздравление президента Республики Беларусь

21 декабря Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. После прогулки по университету президент зашел на лекцию к студентам и ответил на их вопросы? сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение уже перешагнуло за второй час, но президент охотно отвечал на вопросы, где-то с юмором и вспоминая свои студенческие годы. Казалось, не затронутых тем не осталось.

Студентка БГУИР:

Александр Григорьевич, скажите, а Вы смотрите новогоднее поздравление президента Республики Беларусь?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Да, я смотрю новогоднее приветствие и обращение президента Беларуси к народу, но не так, как смотрите вы. Я, когда его записывают, а оно всегда идет в записи, несколько раз здесь же просматриваю. Здесь мне оператор включает и до детали, доходит до того, что мне приходится не один раз обращаться к вам.