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На сигаретных пачках в странах ЕС будут изображать пораженные раком легкие курильщиков

20 декабря 2012 09:55
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Страны Евросоюза ужесточают борьбу с курением. Производителей табачных изделий обязали размещать на пачках сигарет фотографии легких курильщиков, пораженных раком, а также изображения других тяжелых заболеваний, вызванных этой пагубной привычкой. В скором времени могут запретить вкусовые добавки, а с прилавков исчезнут тонкие сигареты.

ЕС сражается с табачными гигантами уже более 10 лет. При этом не очень успешно. Так, к примеру, Париж признал полный провал антитабачной кампании, которая за это десятилетие снизила число курящих французов только на 1%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Курение в Беларуси

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