Карнавальные костюмы для детей и санта-клаусы - хиты продаж в Минске

Новости Минска. Столичные магазины уже превратились в «террариумы» - в одном только универмаге сувениров с символом года насчитывается более 150 видов. Пригреть змею в доме можно в виде статуэтки, подставки для мобильного телефона, свечки или магнита.

Марина Матус, товаровед галантерейной группы товаров:

Хит продаж – Санта-Клаус на веревке, а также на лестнице. Розничная цена Санта-Клауса – 98.500 белорусских рублей. Его можно повесить в загородный дом, на даче, на балконе, дома. Он будет украшать интерьер, а также радовать в наступающем Новом году.

Популярность набирают сувениры белорусского производства, для них в этом сезоне выделен отдельный стенд. Изделия из соломки, бересты и дерева делают на Могилевской, Брестской и Слонимской фабриках.

Ирина Книга, продавец отдела сувениров:

Диапазон цен – от 11 до 400 тысяч белорусских рублей. Символ года, маленькая змея, - 11 тысяч, и большие – за 400-500 тысяч. Так что подарок можно подобрать на любой вкус и кошелек.

К Новому году обновляются и отделы детской одежды. Отечественные дизайнеры представили коллекции костюмов как для мальчиков, так и для девочек.

Жанна Ананич, заместитель заведующего секции «Товары для детей»:

Есть костюм зайчика как для мальчиков, так и для девочек. И с брючками, и с юбочками. Лисички есть, медвежонка – для девочек и мальчиков. Новинка сезона – обезьянка для мальчиков, но покупают у нас и девочки. Для маленьких однолетних и двулетних деток у нас костюм состоит только из верхней части: пелеринка и шапочка.

Выбор героев с каждым годом становится все больше. На волшебное превращение ребенка в сказочного персонажа родители могут заплатить от 100 тысяч белорусских рублей.

Жанна Ананич, заместитель заведующего секции «Товары для детей»:

Ассортимент расширяется, еще будет расширяться. Это не предел. У нас, как правило, более 200 моделей карнавальных костюмов. В данный момент у нас представлены костюмы из велюра и меха, чуть позже будут костюмы из шелка царей, королевичей, Шахерезады, Золушки.

Однако подарки делают и сами магазины. В борьбе за покупателями они предоставляют скидки и акции.

Ольга Романова, заместитель генерального директора универмага:

Цены снижены на 5-50% на некоторые виды товаров. Также у нас есть специальные ценовые предложения, выгодные семье: по технике, по швейным изделиям, по обуви, по игрушкам, по ювелирным изделиям. То есть все покупатели, которые к нам придут, я думаю, что они смогут выбрать для себя товар, который им понравится, и не только по потребительским свойствам, но и по цене.

Заранее готовятся к празднику и заведения общественного питания. Еще с осени различные компании начинают бронировать в них места. Жаркая пора наступает, конечно, позже. Кафе и рестораны украшают залы, пишут сценарии развлекательной программы, а также разрабатывают не только содержание, но и дизайн новогоднего меню, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Сергей Чергинец, директор ресторана:

Ценовой диапазон нашего заведения, то есть, те вещи, которые мы предлагаем для сытого и богатого стола, на сегодняшний момент это - 350 тысяч рублей. Это та цифра, в которую входит достаточное количество спиртного, алкогольных и безалкогольных напитков, холодные закуски, салаты, горячие закуски. Ценовой диапазон заведения среднего уровня в достатке позволяет вписаться в эту цифру.