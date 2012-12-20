Лучший профессиональный фотограф CTV.BY Екатерина Лапатей мечтает побывать в Праге

Фотоакция претерпела изменения! Отныне каждый месяц можно победить не в четырех, а сразу в восьми номинациях. Одна из них – профессиональный фотограф. Сегодня им стала Екатерина Лапатей. Техник-технолог обуви с фотоаппаратом в руках. Первое образование ничуть не мешает Екатерине заниматься любимым хобби.

Екатерина Лапатей, профессиональный фотограф месяца CTV.BY:

Когда у меня родился сын, задумалась, как бы более профессионально этим заняться. Чтобы запечатлеть все важные моменты: первую улыбку, первые шаги.

Годовые курсы фотографии помогли героине получить звание «Фотограф 4 разряда». С того момента прошло чуть более 2 лет, а девушка до сих пор помнит, с чего все начиналось. Излюбленным жанром осталась детское фото, а любимой моделью по-прежнему – собственный малыш Егор.

Екатерина Лапатей, профессиональный фотограф месяца CTV.BY:

Сын тоже, наверное, пойдет по стопам матери. Уже сейчас он бегает со старыми фотоаппаратами.

Кроме собственного сынишки, Екатерина фотографирует детей своих подруг и просто случайно попавших в объектив камеры малышей. Но детской съемкой наша героиня не ограничивается. В нашем конкурсе ей принесла победу фотография портретного жанра!

Екатерина Лапатей, профессиональный фотограф месяца CTV.BY:

Съемки готовили совместно с профессиональной моделью, визажистом, парикмахером. Мы вместе придумали образ. Была такая пасмурная осенняя погода и нам захотелось добавить красок. Купили много ткани красного цвета, смастерили платье.

В мечтах у девушки – отправиться в путешествие с камерой наперевес в сказочную Прагу. Неважно, что это будет: пейзаж или романтический сюжет. Екатерина уверена: самый красивый и магический город Европы непременно вдохновит ее на новые фото-эксперименты, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».