Прямой эфир

Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%

08 августа 2020 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По состоянию на 7 августа больше всего избирателей проголосовало досрочно в Гомельской области – 42,72%.

Брестская область – 30,11%

Витебская область – 30,86%

Гродненская область – 30,02%

Минская область – 29,09%

Могилёвская область – 37,88%

Минск – 26,45%

Общее число избирателей, включённых в списки, составляет 6 836 585 человек. Напомним, досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень

Другие новости рубрики

Все новости
Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске
07 августа 2020 21:11

Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске

От асфальтирования дорожки до нового бассейна. Вот как власти Гомеля помогают людям
07 августа 2020 21:08

От асфальтирования дорожки до нового бассейна. Вот как власти Гомеля помогают людям

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды
07 августа 2020 19:53

Мы смогли увидеть, какие необыкновенные люди живут среди нас. Белорусским медикам вручили госнаграды