Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%

Новости Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По состоянию на 7 августа больше всего избирателей проголосовало досрочно в Гомельской области – 42,72%.

Брестская область – 30,11%

Витебская область – 30,86%

Гродненская область – 30,02%

Минская область – 29,09%

Могилёвская область – 37,88%

Минск – 26,45%

Общее число избирателей, включённых в списки, составляет 6 836 585 человек. Напомним, досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа.