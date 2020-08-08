Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%

Новости Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 32,24%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
По состоянию на 7 августа больше всего избирателей проголосовало досрочно в Гомельской области – 42,72%.
Брестская область – 30,11%
Витебская область – 30,86%
Гродненская область – 30,02%
Минская область – 29,09%
Могилёвская область – 37,88%
Минск – 26,45%
Общее число избирателей, включённых в списки, составляет 6 836 585 человек. Напомним, досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа.