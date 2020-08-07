От асфальтирования дорожки до нового бассейна. Вот как власти Гомеля помогают людям

Новости Беларуси. Общение с людьми – самый короткий путь в поиске верных решений на актуальные вопросы. Отлаженная система работы с обращениями граждан для Беларуси – уже настоящий бренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые линии и приемы в рабочих графиках руководителей ведомств и госорганов – обязательный пункт. Помогать людям находить правду – это напутствие главы государства всей вертикали власти.

В Гомеле 7 августа открыли отремонтированный бассейн. О необходимости этого объекта горожане напоминали на приемах у чиновников. О вопросах, которые решаются, – материал Александра Добрияна.

Юная спортсменка Александра Богданова не скрывает радости от возвращения домой. Два последних года, которые ее родной бассейн был на ремонте, стали временем испытаний: искать свободную воду приходилось по всему городу.

Александра Богданова, воспитанница СДЮШОР № 7 Гомеля:

Я очень рада. Наконец-то свобода, можно сказать, в действиях, потому что, мне кажется, станет намного больше времени. Большая часть времени тратилась на дорогу – с одного конца города в другой. То есть это где-то час ехать на автобусе, а туда и обратно – это два часа. Если две тренировки, то уже, можно сказать, полдня прошло. Вернуться в родные стены – всегда праздник. Праздник вдвойне, когда эти стены преобразились до неузнаваемости.

Екатерина Кужанова, старший тренер СДЮШОР № 7 Гомеля:

Здорово. Конечно, в отличие от предыдущего бассейна, это новая модификация, новая реконструкция, современные окна, тумбочки, современная чаша бассейна. Все чисто, красиво. Вытяжка на высочайшем уровне. Здесь можно проводить даже республиканские соревнования.

Здесь начинал тренироваться белорусский олимпиец Евгений Цуркин. Однако для 70-тысячного Новобелицкого района бассейн важен не только громкими именами. Для местных жителей это источник здоровья и бодрости. Пока объект был на ремонте, граждане регулярно обращались к властям с просьбой провести работы в самые сжатые сроки.

Наталья Кузнецова, жительница Гомеля:

Мы очень ждали открытия бассейна вновь. Я, будучи еще школьницей, сюда ходила на уроки физкультуры. Потом сколько я себя помню, столько я ходила сюда со своим предприятием. У нас очень вырос район. У нас появилось два новых микрорайона, где очень много маленьких детей: школьников и дошкольников. И с ними некуда сходить оздоровиться. А теперь такая возможность у жителей нашего района будет.

Быть услышанным – всегда приятно. Особенно когда жизнь от это действительно становится лучше. Новый бассейн, ремонт игровой площадки и дворовой территории – маленьких или неважных проблем не бывает.

Александр Добриян, корреспондент:

Эта скромная пешеходная дорожка на окраине Гомеля явно не претендует на эпитет «дорога жизни». Между тем гладкое асфальтное покрытие сделало более комфортной жизни нескольких тысяч гомельчан.

На проблему внимание местной власти несколько недель назад обратила вот эта активная женщина. Антонине Ребро 85. Ровные дорожки ей и ее соседям нужны, чтобы быстро и безопасно добираться до местного рынка и остановки общественного транспорта.

Антонина Ребро, жительница Гомеля:

Большие колдобины были, и деревья корни пустили свои – ходить невозможно было. Много очень людей пожилых и инвалиды. Мы уже этой стороной вообще не пользовались, мы не ходили здесь, потому что невозможно было. Ну а сейчас вообще благодать. Сейчас идешь – ровненько. Прямо прелесть, душа радуется. Так что спасибо за проявленную заботу.