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Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске

07 августа 2020 21:11
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Новости Беларуси. В день выборов в Минске на всех избирательных участках создадут праздничную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стационарные буфеты, дегустации и ярмарки, концертные программы.

Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске-1

Выездные фудкорты так же, как и участки, откроются ровно в 8:00. Их организацией уже занимаются. Выбрать можно будет не только продукцию общепита, но и продовольственные и непродовольственные товары. Предусмотрены локации для отдыха и развлечений.

Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске-4

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:
Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы избиратели, придя на избирательные участки, почувствовали атмосферу праздника, почувствовали дух единения, ну и, конечно же, чтобы им было комфортно, приятно и радостно.

Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске-7

На участках также организуют дегустации, мастер-классы, ярмарки ремесленников.

# Выборы в Беларуси # общество # Юрий Цаба # Фотофакт

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