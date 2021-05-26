Обсудить всё вместе – главная цель. О чём говорят на заседании парламента с Александром Лукашенко?

Новости Беларуси. В Овальном зале 26 мая проходит совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. По приглашению депутатов и сенаторов на встречу прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко уже успел заявить: то, что происходит вокруг нашей страны, – это уже не информационная война, это гибридная современная война.

Ксения Худолей, корреспондент:

В Овальном зале Дома правительства (он находится прямо за моей спиной) сейчас проходит совместное заседание обеих палат парламента, участие в нем, как говорилось ранее, принимает Президент. Александр Лукашенко выступает с заявлением относительно событий, происходящих в нашей стране и за ее пределами. Об этом Президента накануне попросили сенаторы и депутаты, чтобы он присутствовал здесь, в том числе и для того, чтобы вместе обсудить внутреннюю, внешнюю политическую повестку, которая сейчас очень насыщенная не самыми приятными событиями. От протокола не отступали, как и все парламентские заседания, эта встреча началась со вступительного слова председателя нижней палаты Владимира Андрейченко. Гендиректор СТВ: любой здравомыслящий человек, который видит, как обходятся с Беларусью, должен понимать, что ответ нужен жёсткий

Ксения Худолей:

О внешнем давлении, намеренном обострении отношений с Беларусью и влиянии на внутреннюю ситуацию говорил и председатель Палаты представителей, открывая эту встречу, совместное заседание двух палат. Речь о том, что коллективный Запад влияет сейчас на Беларусь абсолютно новыми методами. В принципе, такого, может быть, мы и ожидали, но сегодня более детально все моменты происходящего сейчас в стране и за ее пределами будут обсуждать уже на самом заседании. Вот как оно начиналось, как задавался тон этой встречи. Владимир Андрейченко: цель Запада очевидна – под лозунгом демократии разрушить страну