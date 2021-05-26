«В ночь перед экзаменом ничего не повторяем». Советы психолога для преодоления стресса перед ЦТ

Приближается время школьных экзаменов и централизованного тестирования, а значит беспокойная пора. Хоть стресс и активизирует мозговую деятельность, но его избыток может привести к неуверенности и даже к ухудшению самочувствия. Татьяна Карако, психолог, старший преподаватель кафедры управления и экономики образования ГУО «Минский городской институт развития образования»:

Все страхи, которые есть у детей, – это неправильное отношение родителей, потому что именно родители нагнетают обстановку. Именно родители ставят перед детьми порой недостижимые цели и задачи.

Вера родителей в своего ребенка очень важна. Повышенный уровень тревоги вызывает неизведанное ЦТ. Но за школьные годы дети проходят через множество контрольных работ, и, так или иначе, у каждого вырабатывается пусть не крепкий, но иммунитет к стрессу.

Татьяна Карако:

Ребенок должен видеть спокойствие родителей. Если он видит, что родители спокойны, слегка волнуются, он будет этой верой подкреплять себя. Самое главное, что он будет знать, что бы ни случилось, я могу прийти домой и обсудить это с родителями.

Новые испытания приносят дискомфорт и после: когда ребенок находится в состоянии ожидания результатов. Внешне стрессовые ситуации проявляются по-разному. Кто-то начинает много говорить, тем самым пытаясь заболтать собеседника, а у других все иначе – можно наблюдать частое глотание и сжимание конечностей.

Елена Бельницкая, старший преподаватель кафедры психологии и предметных методик ГУО «Минский городской институт развития образования»:

Для активизации мозгового кровообращения используем зевание, массаж мочки уха. При повышенном волнении используем приемы релаксации, концентрируемся на процессе дыхания, либо сжимаем и разжимаем кулаки. Татьяна Карако:

Если вы знаете, что ваш ребенок тревожный, то задача родителей – договориться с ним, что он не будет перепроверять свое задание. Потому что все дети с повышенной тревогой, когда начинают перепроверять свои задания, то они, как правило, делают дополнительные ошибки.

Когда мы с вами спокойны и безразличны? Когда нам это неинтересно. Поэтому слегка тревожиться – это нормально. Но как помочь справиться со стрессом во время экзамена? Первое – это от начала и до конца просмотреть все вопросы. И только потом приступать к их выполнению. И не зацикливаться на том, чего не знаете. Лучше перейти к следующему заданию и потом вернуться трудному.

Елена Бельницкая:

За день до экзамена приготовим все необходимое и талисман, с которым связана ситуация успеха. В ночь перед экзаменом ничего не повторяем и откажемся от гаджетов перед сном. Это лишние потоки информации для мозга, главное – хорошо выспаться, чтобы эффективно использовать имеющиеся знания. Утром перед экзаменом важен правильный завтрак, включающий медленные углеводы и белки, например, каша и омлет. Перед экзаменом полезно выпить несколько глотков чистой воды и съесть кусочек шоколада. Татьяна Карако:

Даже если что-то пойдет не так, ты получишь колоссальный опыт, который впоследствии тебе поможет в жизни. И это самое главное и самое ценное, что наши дети получают независимо от результата.