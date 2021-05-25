«Мы просто летели с отдыха домой». Развеиваем домыслы о том, кто остался в Минске после приземления Ryanair
Новости Беларуси. Для изучения ситуации с Ryanair Департамент по авиации пригласил представителей международных организаций, а также авиационных властей Евросоюза и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нам пошли на уступки, что разрешили остаться. Пассажиры Ryanair о том, почему решили не лететь в Вильнюс
Впрочем, не дожидаясь каких-либо предварительных итогов, ряд СМИ уже успел сообщить о том, что на борту воздушного судна находились сотрудники Комитета госбезопасности.
Якобы это те трое пассажиров, которые не продолжили полет до Вильнюса и остались в Минске. Так вот, на кадрах, снятых в Национальном аэропорту, видно, как эти люди (якобы агенты) тоже проходят досмотр, как и все, кто летел на борту. Выяснилось, конечной точкой этих пассажиров в маршруте была действительно белорусская столица. Поэтому, воспользовавшись ситуацией, они обратились к специалистам с просьбой скорректировать изначальный маршрут и уже остаться в Беларуси.
Я хочу ответить за себя, а также тех людей, с которыми я провела около семи часов, что мы собирались в Республику Беларусь. То есть я, человек, который долго не был в Республике Беларусь, человек из Греческой Республики, у которого здесь на законных основаниях является супруга и также еще один белорус, который просто летел домой к детям. То есть мы ни в чем не замешаны, мы не являемся сотрудниками КГБ, мы просто летели с отдыха домой.