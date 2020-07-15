Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы
Новости Беларуси. До открытия «Славянского базара» в Витебске остается чуть более суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его позывные зазвучат уже вечером 16 июля. Концерты будут проходить на открытых площадках города на протяжении четырех дней.
Кстати, иностранцы в 2020 году вновь смогут попасть на фестиваль без визы. С 6 по 25 июля в стране действуют особые условия для тех, у кого есть билет на любой концерт.
Все мероприятия пройдут под надежной охраной. 15 июля правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы.
Михаил Гриб, начальник УВД Витебского облисполкома:
Видеонаблюдение в амфитеатре и в окружении него – прилегающая вся территория – обновлено. То есть будет работать идентификация личности – не только лица, но и транспортных средств. Если по-простому сказать, машины, которые находятся в розыске, лица, которые находятся в розыске, будут идентифицироваться. Площадки все находятся на улице, но это для милиции привычная служба. В этом плане вопросов нет.
Уже завтра пройдет торжественная церемония поднятия флага фестиваля. Тогда же станет известно имя артиста, чья «звезда» зажжется на Аллее лауреатов премии Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию».