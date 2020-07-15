Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск ожидают прибытия борта «Белавиа», который должен доставить наших соотечественников на родину из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск ожидают прибытия борта «Белавиа», который должен доставить наших соотечественников на родину из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чартерный рейс по маршруту Ташкент – Минск был организован в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. Из-за резкого роста числа заболевших власти Узбекистана ввели жесткие карантинные меры, которые будут действовать до 1 августа.
В их числе запрет на внутренние и международные воздушные перевозки, движение транспорта между регионами, массовые мероприятия. Закрыты объекты общественного питания, школы, торговые центры, рынки, а также места отдыха.