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Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане

15 июля 2020 06:46
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск ожидают прибытия борта «Белавиа», который должен доставить наших соотечественников на родину из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане-1

Чартерный рейс по маршруту Ташкент – Минск был организован в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. Из-за резкого роста числа заболевших власти Узбекистана ввели жесткие карантинные меры, которые будут действовать до 1 августа.

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане-4

В их числе запрет на внутренние и международные воздушные перевозки, движение транспорта между регионами, массовые мероприятия. Закрыты объекты общественного питания, школы, торговые центры, рынки, а также места отдыха.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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