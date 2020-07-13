«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых плотных в СНГ. А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда.

Чтобы транспортная инфраструктура заиграла новыми красками, дорожникам пришлось в прямом и переносном смыслах наводить мосты. Обновления требовали многие путепроводы. Они попросту устарели и не выдерживали новых технологических нагрузок.





Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы разработали специальную программу, определили, исследовали все мосты. В последнее время мы видим, что тенденции нагрузки растут. Мосты, определённая часть, была построена в 50-е годы, где-то чуть старше. На ближайшую перспективу у нас 12 крупных мостов. В прошлом и этом году 5 крупных мостов реконструировали, построили и ввели в эксплуатацию.

Буквально через неделю по Полоцкому путепроводу в Витебске пустят трамваи и возобновят движение автомобилей. Два года назад конструкцию признали аварийной. За 20 месяцев строители преобразили развязку до неузнаваемости.

Ямы большие были, а сейчас заезжаешь отсюда если, сразу похоже на город, красивый город!

Сейчас смотрю, вообще красота такая! Прошлась по мосту – такая прелесть, везде развилки, всё так аккуратненько делают, всё замечательно.

Мост стал выше на полтора метра и расширил возможности для железнодорожного движения. Подобный пример транспортного симбиоза – не редкость для Беларуси.