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«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

13 июля 2020 16:35
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Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых плотных в СНГ. А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-1

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-3

Чтобы транспортная инфраструктура заиграла новыми красками, дорожникам пришлось в прямом и переносном смыслах наводить мосты. Обновления требовали многие путепроводы. Они попросту устарели и не выдерживали новых технологических нагрузок. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-6


 
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы разработали специальную программу, определили, исследовали все мосты. В последнее время мы видим, что тенденции нагрузки растут. Мосты, определённая часть, была построена в 50-е годы, где-то чуть старше. На ближайшую перспективу у нас 12 крупных мостов. В прошлом и этом году 5 крупных мостов реконструировали, построили и ввели в эксплуатацию.

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-8

Буквально через неделю по Полоцкому путепроводу в Витебске пустят трамваи и возобновят движение автомобилей. Два года назад конструкцию признали аварийной. За 20 месяцев строители преобразили развязку до неузнаваемости. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-11

Ямы большие были, а сейчас заезжаешь отсюда если, сразу похоже на город, красивый город!

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-14

Сейчас смотрю, вообще красота такая! Прошлась по мосту – такая прелесть, везде развилки, всё так аккуратненько делают, всё замечательно.

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-17

Мост стал выше на полтора метра и расширил возможности для железнодорожного движения. Подобный пример транспортного симбиоза – не редкость для Беларуси. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости-20

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

# Мосты Беларуси # общество # Алексей Авраменко # Фотофакт

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