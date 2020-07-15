Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики

Новости Беларуси. Минск и Москва подписали три соглашения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них касаются строительства Белорусской атомной электростанции, третий документ регулирует условия поставки российских энергоносителей.

Об этом стало известно по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России, которые 14 июля прошли в Москве. Как сообщил глава белорусского правительства, все подписанные документы соответствуют интересам нашей страны.