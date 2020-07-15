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Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики

15 июля 2020 06:26
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Новости Беларуси. Минск и Москва подписали три соглашения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них касаются строительства Белорусской атомной электростанции, третий документ регулирует условия поставки российских энергоносителей.  

Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики-1

Об этом стало известно по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России, которые 14 июля прошли в Москве. Как сообщил глава белорусского правительства, все подписанные документы соответствуют интересам нашей страны.

Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики-4

Также по итогам встречи стало известно, что уже в ближайшие дни между Беларусью и Россией будет восстановлено авиационное и железнодорожное сообщение (здесь подробнее).   

Напомним, оно было прервано российской стороной в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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