Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики
Новости Беларуси. Минск и Москва подписали три соглашения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них касаются строительства Белорусской атомной электростанции, третий документ регулирует условия поставки российских энергоносителей.
Об этом стало известно по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России, которые 14 июля прошли в Москве. Как сообщил глава белорусского правительства, все подписанные документы соответствуют интересам нашей страны.
Также по итогам встречи стало известно, что уже в ближайшие дни между Беларусью и Россией будет восстановлено авиационное и железнодорожное сообщение (здесь подробнее).
Напомним, оно было прервано российской стороной в конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.