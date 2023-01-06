Прямой эфир

Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси

06 января 2023 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси-1

Помимо общения, глава государства ознакомился с расположением воинских частей и подразделений Вооруженных сил России, их бытом. Александра Лукашенко интересовали вполне житейские вопросы. Ответы на них белорусский лидер получил лично от военных.

Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько тут человек?
– Здесь на 30 человек, на взвод.
– 30, да?
– Один взвод.
– Тепло?
– Оно тепло, да. Под палаткой еще поднамет теплый.

Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси-7

А это?
– Это зимняя обувь для холодного климата.
– Нормально.
– И подошва хорошая, и непромокаемая.

Стоит сказать, что взаимодействие союзных сил Президент держит на постоянном контроле. И приехать сегодня на полигон было личной инициативой главы государства.

Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси-10

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Президент страны лично держит на контроле вопросы, связанные с боевой готовностью Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также ход и качество проведения занятий по боевой подготовке. Ему систематически докладываются все эти вопросы, и сегодня Президентом принято личное решение проинспектировать и посмотреть, как организованы занятия по боевой подготовке на территории одного из полигонов. Президент побеседовал с военнослужащими Российской Федерации, поздравил их с рождественскими праздниками. Им были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей.

Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси-13

Но этому результату предшествовала плодотворная работа, в том числе и анализ зарубежных образцов. Сделать свою индивидуальную медаптечку глава государства поручал осенью 2022 года во время посещения полигона Обуз-Лесновский. За несколько месяцев военные и медики представили результат. Оценку разработке Александр Лукашенко тоже дал, отметив – сделали лучше натовской.

Читайте также:

Александр Лукашенко посещает Обуз-Лесновский полигон в Брестской области

Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»

«Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Барановичей пытался привезти из Польши 50 граммов марихуаны в Беларусь
06 января 2023 10:47

Житель Барановичей пытался привезти из Польши 50 граммов марихуаны в Беларусь

Польская сторона обвиняет белорусских пограничников в организации миграционного кризиса
06 января 2023 10:47

Польская сторона обвиняет белорусских пограничников в организации миграционного кризиса

Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»
06 января 2023 10:39

Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»