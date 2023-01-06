Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо общения, глава государства ознакомился с расположением воинских частей и подразделений Вооруженных сил России, их бытом. Александра Лукашенко интересовали вполне житейские вопросы. Ответы на них белорусский лидер получил лично от военных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сколько тут человек? – Здесь на 30 человек, на взвод. – 30, да? – Один взвод. – Тепло? – Оно тепло, да. Под палаткой еще поднамет теплый.

– А это?

– Это зимняя обувь для холодного климата.

– Нормально.

– И подошва хорошая, и непромокаемая.

Стоит сказать, что взаимодействие союзных сил Президент держит на постоянном контроле. И приехать сегодня на полигон было личной инициативой главы государства.