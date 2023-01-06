Александр Лукашенко проверил условия пребывания российских военных в Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо общения, глава государства ознакомился с расположением воинских частей и подразделений Вооруженных сил России, их бытом. Александра Лукашенко интересовали вполне житейские вопросы. Ответы на них белорусский лидер получил лично от военных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько тут человек?
– Здесь на 30 человек, на взвод.
– 30, да?
– Один взвод.
– Тепло?
– Оно тепло, да. Под палаткой еще поднамет теплый.
– А это?
– Это зимняя обувь для холодного климата.
– Нормально.
– И подошва хорошая, и непромокаемая.
Стоит сказать, что взаимодействие союзных сил Президент держит на постоянном контроле. И приехать сегодня на полигон было личной инициативой главы государства.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Президент страны лично держит на контроле вопросы, связанные с боевой готовностью Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также ход и качество проведения занятий по боевой подготовке. Ему систематически докладываются все эти вопросы, и сегодня Президентом принято личное решение проинспектировать и посмотреть, как организованы занятия по боевой подготовке на территории одного из полигонов. Президент побеседовал с военнослужащими Российской Федерации, поздравил их с рождественскими праздниками. Им были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей.
Но этому результату предшествовала плодотворная работа, в том числе и анализ зарубежных образцов. Сделать свою индивидуальную медаптечку глава государства поручал осенью 2022 года во время посещения полигона Обуз-Лесновский. За несколько месяцев военные и медики представили результат. Оценку разработке Александр Лукашенко тоже дал, отметив – сделали лучше натовской.
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