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Житель Барановичей пытался привезти из Польши 50 граммов марихуаны в Беларусь

06 января 2023 10:47
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Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли попытку провезти через границу марихуану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Барановичей пытался привезти из Польши 50 граммов марихуаны в Беларусь-1

Запрещенное вещество рейсовым автобусом «Варшава-Минск» перевозил гражданин из Польши. Им оказался 49-летний житель Барановичей. Тканевый сверток он спрятал в одном из пассажирских сидений. Обнаружила наркотик собака кинологической службы. Как показала экспертиза, это марихуана массой свыше 50 граммов. Возбуждено уголовное дело.

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# Наркотики # общество # Фотофакт

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