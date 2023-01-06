Житель Барановичей пытался привезти из Польши 50 граммов марихуаны в Беларусь

Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли попытку провезти через границу марихуану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрещенное вещество рейсовым автобусом «Варшава-Минск» перевозил гражданин из Польши. Им оказался 49-летний житель Барановичей. Тканевый сверток он спрятал в одном из пассажирских сидений. Обнаружила наркотик собака кинологической службы. Как показала экспертиза, это марихуана массой свыше 50 граммов. Возбуждено уголовное дело.