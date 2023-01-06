Прямой эфир

Польская сторона обвиняет белорусских пограничников в организации миграционного кризиса

06 января 2023 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польская сторона продолжает обвинять белорусских военнослужащих в организации на границе так называемого миграционного кризиса. В поддержку данной версии пограничная служба страны-соседки публикует видеоматериалы, которые не отражают реальную картину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская сторона обвиняет белорусских пограничников в организации миграционного кризиса-1

Речь про однообразные видеонарезки, а также кадры ночной съемки, на которых невозможно идентифицировать ни людей или участок местности, ни факт присутствия белорусских военных. Кроме того, видео с участием польских пограничников традиционно обрываются на моменте задержания или преследования иностранцев. Так, невозможно установить дальнейшие действия западных правоохранителей. Очевидно, что целью фрагментарных роликов является попытка скрыть собственную жестокость по отношению к беженцам. Как отметили в белорусском погранведомстве, ни одно из опубликованных видео не подтверждает обвинений в сторону наших военнослужащий.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Граница # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»
06 января 2023 10:39

Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»

«Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими
06 января 2023 10:35

«Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск для обеспечения безопасности
06 января 2023 10:13

Беларусь и Россия продолжают наращивать региональную группировку войск для обеспечения безопасности