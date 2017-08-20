На неделе Александр Лукашенко лично контролировал жатву: о чем говорил президент в поле и чему научил журналистов

Новости Беларуси. Характеристикой недели стала, пожалуй, старая народная мудрость – «Поле дарит хороший урожай только по взаимной любви». Кто успеет, тот и пожнет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня – 20 августа – дата, когда намолот зерновых должен оказаться в амбарах. Президент поставил эту задачу аграриям 19 дней назад. В конце недели Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной. Рабочая поездка Президента по регионам как никогда ярко показала красоту жатвы в Беларуси. Так подробно и в красках ее еще не снимали! Да и жителям городов будет понятнее, благодаря каким усилиям у людей есть возможность накормить свои семьи и дать стране заработать на импорте продовольствия.

Экономическая истина – цены быстрее всего растут в неурожайные годы. В сельском хозяйстве это самое простое: добиться плохого урожая. Вот поэтому большой хлебный каравай бывает не от росы или погоды, не от божьей милости, а от пролитого пота и дружной работы. В поле Александр Лукашенко предложил журналистам примерить роли жнецов, чтобы почувствовать «колосья под серпом твоим».

Без кортежей, формальностей и протокола. Вот так просто и по-хозяйски Александр Лукашенко приезжает на поле «Александрийского». Впрочем, тем, что Президент лично контролирует ход жатвы, пожалуй, уже никого не удивишь. Каждый год глава государства в самую горячую пору – там, где нужен совет и руки опытного хозяйственника. Ведь в эти дни решается, без преувеличения, продовольственная безопасность страны. Конечно, к этим местам у президента отношения особое – личное. Этого он никогда и не скрывал, но требования к местным хозяйственникам – даже выше, чем к остальным. Статус поля – обязывает. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это действительно мое поле. Это поле, где я работал вот с такого возраста. Кто тебе разрешит тогда на колхозное поле корову выводить? У меня в памяти осталось впечатление, самое яркое. Первое – когда я сам водил коня, окучивая картошку. Это было 12 часов дня, жара неимоверная, овод, мухи. Страшные впечатления. А потом уже я сам окучивал картошку, это второе впечатление. А младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и все время ему надо было идти с руками вверх, лошадь вести, а она мотает головой. Впечатления не вполне хорошие по тем временам, но очень полезные для нынешнего времени. Когда-то с этого поля собирали всего по 17 центнеров с гектара. Сегодня урожайность пшеницы – «тонации» – не меньше 99. На соседнем поле колосится рожь «бона»: прогнозы – не менее 100 центнеров с гектара. С одной стороны, безусловно, повод для гордости и заслуга отечественных аграриев. Но с другой, плодородные сорта – импортной селекции! А на что способны отечественные зерновые – Президент предлагает эксперимент. Александр Лукашенко:

Я посмотрел данные по ней – по качеству отличная рожь. Единственное, что ученые говорят, что это первые год, первый высев. Я это знаю, поэтому мы с Николем Николаевичем должны, как и договаривались весной с вами в Витебске, собрать семена этой ржи и попробовать посеять. Опять же, на поле Президента. Последние дни, отведенные на уборку зерновых, погода компенсировала все свои капризы. На термометре выше 30 – идеальная погода для жатвы. Каравай набирает вес, но чтобы не потерять хлеб, сбавлять темпы нельзя. На счету – буквально каждая минута. Вековая народная мудрость не теряет актуальность: день прозевал – урожай потерял. Александр Лукашенко:

85-87% – это, в основном, хлеб убран. Но останавливаться ни в коем… Ты знаешь, я знаю из своей практики. Что там 10%? Это «хвосты», какие-то поляны и еще чего-то. И мы там начинаем терять хлеб. Поэтому штурмом пройтись до 100%, пока не уберем весь хлеб. Нельзя останавливаться, что мы вот все сделали. Звуковое сопровождение уборочной – мерный гул комбайнов. На испытании хлебными нивами – новая сельхозмашина «Полесье». Под капотом – 530 «лошадей». Это мощнее, чем у признанных мировых лидеров. А цена, как минимуму – вдвое дешевле! Юрий Пограничный, водитель-испытатель ОАО «Гомсельмаш»:

Этот более усовершенствованный, как говорят, более навороченный. Больше электроники здесь, больше облегчения для механизатора. Не надо бегать с ключом, например, решета регулировать, всё это уже делается из кабины. Пока в Беларуси таких комбайнов 8. Еще 29 уже бороздят хлеба в соседней России. Новейшая техника – не предел инженерной мысли наших конструкторов. Тем более, Президент пообещал поддержку и содействие. Задача – довести машину до «ума» и начать создавать комбайн завтрашнего дня. Проверка техники – полевым выходом. Президент – на смотровой площадке. Рядом с опытным аграрием азы непростого труда комбайнера осваивает сын Николай. На поле, где отец когда-то понял и принял все трудности работы на земле, сын намолотил свои первые 5 тонн зерна.

Дорога между полями разделяет не просто посевы – регионы. Это уже Витебская область. Заметьте, журналисты встречают Президента в вышиванках. Картинка словно всплывает из прошлого. Точно также много веков подряд наши бабушки все вместе собирали урожай. Президент предлагает традиций не нарушать. Настоящий мастер-класс по жатве от главы государства. Журналисты, конечно, в жатве старинным способом – новички. Но в полях работают наравне с аграриями – главными ньюсмейкерами последнего месяца. Первый сноп, конечно, далек от идеального. Но в этом случае главное – личный опыт. А это уже «урок» теребления льна – словно логическое продолжение дня предыдущего. Владеть традиционными способами уборки – навык, необходимый для хорошего хозяина. Как еще можно оценить качество работы да и лишний раз вспомнить, какой непростой крестьянский труд. Кстати, льноводство еще совсем недавно было самой немеханизированной отраслью сельского хозяйства. Отсюда и пословица – лен поклон любит. Сегодня на службе у аграриев – и специальная техника, и комбайны. Но вывести производство льна в передовые пока не получается. На льняном полотнище производства все еще есть не залатанные дыры. Александр Лукашенко:

Что, я не знаю, что мы силой сегодня возделываем лен? Если бы я тогда не завернул голову силой, как утке, кое-кому, сегодня бы льна не было в стране. Что вы мне рассказываете? Что, я не помню, когда годами не рассчитывались льнозаводы с крестьянами. Льнокомбинат вообще ни черта не продавал, начали модернизацию. Почему? Потому что добили его уже до ручки. Поэтому я знаю, чего мне стоил этот лен. И вы мне сегодня рассказываете: не надо давить, не надо травить. Вот сядьте с учеными и за зиму определите. Я тебе про лен больше говорить не буду. Вот такой лен должен быть везде. Серьезный разговор о том, как распутать льняной клубок проблем – на экспериментальном поле института Академии наук в Оршанском районе. Здесь лен – на загляденье. На 300 гектарах – практически идеальная картина. Сорт – отечественный, урожайность – не хуже европейской. Явление для страны нередкое, но и не повсеместное. Секрет успеха – в точном соблюдении технологии возделывания. Вот здесь и возникает первый системный сбой. Александр Лукашенко:

Уже всех научили. А я говорю: «Почему лен лежит, почему результата нет?» Я знаю, что он прав. Ты мне тут не рассказывай с Гусаковым сказки. Мы приезжали к вам, вы нас учили. Мы стояли ,кукиш в карман (не я, я впитывал это). А 90 % кукиш в кармане держали, потом отошли, плюнули: «Что они нас тут учат?» Почему я вам передавал хозяйство? Чтобы ученый показал не на деляночках, а вот так, в поле показал, какой лен. Тут надо систему выработать. Когда-то именно льноводство было самым прибыльным делом в сельском хозяйстве. Да и сегодня при правильном подходе рентабельность доходит до 70%. Президент удивляется: прибыль от «золота земли» сравнима разве что с прибылью от «золота черного». А отдачи – нет. Проблемы прямо на поле разбирали буквально «по волокнам». Где-то не хватает механизаторов. Где-то – техники.