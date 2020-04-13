Александр Лукашенко призывает людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на COVID-19

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус, сообщается на сайте главы государства.

Об этом Президент Беларуси заявил 13 апреля, принимая с докладом главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову и министра здравоохранения Владимира Караника.

Александр Лукашенко отметил, что хотел бы на встрече обсудить предстоящие мероприятия, в частности политические и военные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И пригласили министра, чтобы он доложил, какая ситуация на фронте здравоохранения. При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями.

Я еще раз хочу напомнить, что мы можем очень серьезно просто обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице, страдают другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, астматики у нас есть, сахарный диабет, в общем пневмонии, как всегда в этот период. Поэтому меня интересует целый комплекс вопросов. И обращаю внимание, особенно Министерства здравоохранения, чтобы мы не забыли этих людей.

И впервые я хочу обратиться (много говорили о врачах, спасибо им, кто там ночует и днюет в больницах, лечит наших людей в этот непростой период) к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь.