Прямой эфир

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест

13 апреля 2020 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дезинфекция проезжей части, остановок, лавочек и поручней. В Минске городские службы работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест-1



Этим занимаются 12 организаций во главе с «Горремавтодором» преимущественно в ночное время – с часа ночи до пяти утра. Общая площадь обрабатываемой территории – 23 миллиона квадратных метров. 

Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест-4

Алексей Каталов, старший мастер Управления «Центр» предприятия «Горремавтодор»:
Скамеек обрабатывается 2 224 штуки, остановочных навесов 1894, поручней приблизительная длина 2,5 километра.

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест-7

Сергей Козыревич, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Кроме того, совместно с минским городским жилищным хозяйством также разработан регламент, в соответствии с которым проводится не менее 1 раза в сутки уборка с использованием дезинфицирующих средств подъездов, мест общего пользования, жилых домов. Это обработка домофонов, лифтов, лестниц, лестничных маршей, лестничных площадок. Данные мероприятия способствуют предотвращению распространения коронавирусной инфекции.  

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест-10



О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

По аналогичной схеме действует и «Минсктранс». В течение всего дня на конечных диспетчерских станциях обрабатывают общественный транспорт.  

# Коронавирус # общество # Алексей Каталов # Сергей Козыревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков
13 апреля 2020 07:51

Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков

От каких заболеваний чаще всего умирают белорусы? Анализируем периоды 2019 и 2020 годов
12 апреля 2020 19:35

От каких заболеваний чаще всего умирают белорусы? Анализируем периоды 2019 и 2020 годов

«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом
12 апреля 2020 19:31

«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом