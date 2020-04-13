12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест

Новости Беларуси. Дезинфекция проезжей части, остановок, лавочек и поручней. В Минске городские службы работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Этим занимаются 12 организаций во главе с «Горремавтодором» преимущественно в ночное время – с часа ночи до пяти утра. Общая площадь обрабатываемой территории – 23 миллиона квадратных метров.

Алексей Каталов, старший мастер Управления «Центр» предприятия «Горремавтодор»:

Скамеек обрабатывается 2 224 штуки, остановочных навесов – 1894, поручней приблизительная длина – 2,5 километра.

Сергей Козыревич, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Кроме того, совместно с минским городским жилищным хозяйством также разработан регламент, в соответствии с которым проводится не менее 1 раза в сутки уборка с использованием дезинфицирующих средств подъездов, мест общего пользования, жилых домов. Это обработка домофонов, лифтов, лестниц, лестничных маршей, лестничных площадок. Данные мероприятия способствуют предотвращению распространения коронавирусной инфекции.