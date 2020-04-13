Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков

Новости Беларуси. Защитные экраны для лица начал выпускать технопарк Гродненского университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предназначены, в первую очередь, для медиков, а буквально на днях разработали и новинку – предназначенную для продавцов.

В производстве используются современные технологии – 3D-печать и лазерная резка. Пластик специальный, который разрешён для медицинских изделий, его в последующем можно даже дезинфицировать. Экраны для медицинских работников более жёсткой конструкции, подходят для длительного ношения – такие нужны хирургам, реаниматологам, работникам скорой помощи. О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Изделия для продавцов по устройству мягче, но степень защиты такая же. Сегодня все коммерческие заказы в технопарке остановлены, изготавливают только защитные экраны, все пять 3D-принтеров и аппарат лазерной резки работают в режиме нон-стоп. В сборке задействованы работники вуза и студенты. Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска

Максим Телегин, учащийся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна:

Я здесь прохожу практику. И вот как раз попал на производство этих масок. Приятно поработать с 3D-печатью и промышленным оборудованием, и при этом помочь медикам, которые сегодня на передовой.





Юрий Романовский, проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Сегодня мы имеем более 1200 заказов на эти маски. Мы поставили нашим потребителям более сотни, процесс идёт. Потребителями являются районные больницы нашей Гродненской области, а также больницы нашего города Гродно.