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Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков

13 апреля 2020 07:51
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Новости Беларуси. Защитные экраны для лица начал выпускать технопарк Гродненского университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предназначены, в первую очередь, для медиков, а буквально на днях разработали и новинку – предназначенную для продавцов.  

Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков-1

Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков-3

В производстве используются современные технологии – 3D-печать и лазерная резка.

Пластик специальный, который разрешён для медицинских изделий, его в последующем можно даже дезинфицировать.

Экраны для медицинских работников более жёсткой конструкции, подходят для длительного ношения – такие нужны хирургам, реаниматологам, работникам скорой помощи.  

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Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков-6

Изделия для продавцов по устройству мягче, но степень защиты такая же. Сегодня все коммерческие заказы в технопарке остановлены, изготавливают только защитные экраны, все пять 3D-принтеров и аппарат лазерной резки работают в режиме нон-стоп. В сборке задействованы работники вуза и студенты.  

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Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков-9

Максим Телегин, учащийся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна:  
Я здесь прохожу практику. И вот как раз попал на производство этих масок. Приятно поработать с 3D-печатью и промышленным оборудованием, и при этом помочь медикам, которые сегодня на передовой.   

Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков-12



Юрий Романовский, проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:  
Сегодня мы имеем более 1200 заказов на эти маски. Мы поставили нашим потребителям более сотни, процесс идёт. Потребителями являются районные больницы нашей Гродненской области, а также больницы нашего города Гродно. 

Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы стал выпускать защитные экраны для медиков-14



Для реализации идеи по выпуску защитных средств технопарку понадобилось всего два дня. Это производство, скорее, социальной направленности – экраны передают учреждениям по себестоимости.  

# Коронавирус # общество # Максим Телегин # Юрий Романовский # Фотофакт

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